Спорт, Полтавщина

Спортсменка з Полтавщини Дарина Женевська стала чемпіонкою світу з панкратіону

Сьогодні, 13:31

 

Її сестра Софія здобула дві срібні медалі на чемпіонаті світу з грепплінгу

Спортсменка з Полтавщини Дарина Женевська виборола золоту медаль на чемпіонаті світу з панкратіону у грецькому місті Лутракі. Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Відомо, що у півфіналі Дарина перемогла суперницю лише за 30 секунд, а у фіналі подолала спортсменку з РФ, яка виступала під нейтральним прапором.

 

За словами Когута, перемога Дарини стала підтвердженням високого рівня українських спортсменів і вагомим здобутком для Полтавщини.

Також успіхів на змаганнях досягла і сестра Дарини, Софія Женевська — вона стала двічі срібною призеркою чемпіонату світу з грепплінгу.

— У двох розділах — грепплінг та грепплінг гі — Софія дійшла до фіналів, де поступилася представниці Польщі.

Вітаю Дарину і Софію та їхніх тренерів із високими результатами. Пишаюся тим, що Полтавщина має таких сильних і цілеспрямованих спортсменок, — наголосив Когут.

Нагадаємо, у минулому році спортсменка з Горішніх Плавнів стала абсолютною чемпіонкою Європи з грепплінгу.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавська ОВА
Теги: спорт панкратіон чемпіонат світу грепплінг
Вверх