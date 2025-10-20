СК «Полтава» з рахунком 0:1 програла київській «Оболоні»

Сьогодні, 18:30

Національна ліга U-19

9 тур. 16 жовтня. Кременчук. Стадіон «Кремінь-арена».

СК «Полтава U-19» — «Оболонь — U-19» (Київ) — 0:1 (0:0).

Суддя: Артем Тищенко

Гол. Корх, 83, з пен.

Вилучення: Котченко (35, друга жовта картка).

СК «Полтава»: Безпрозванний, Столяж, Опришко, Жадан, Медведєв, Бабич, Гайдук (Троян, 71), Старушко, Кокшаров (Степанов, 46), Кравченко (Василюк, 71), Котченко.

Старший тренер Ігор Климовський.

«Оболонь»: Сташків, Лящук, Роєнко, Тітов, Буренко, Козлов, Корх, Куделя (), Ходаківський (Олександрівський, 65), Литовченко (Сидельников, 56), Мороз.

Старший тренер Євген Лозинський.

Таку поразку можна зараховувати до списку прикрих. Звісно, для господарів. До поєдинку з «Оболонню» полтавці потерпіли шість поразок поспіль. Після 7 серпня, коли команда на своєму полі несподівано для багатьох перемогла «Верес» з великим рахунком — 3:0, жодного очка в чемпіонаті підопічні Ігоря Климовського більше не набрали.

Лише 7 хвилин закінчувалося до закінчення домашнього поєдинку з оболонцями, і молоді футболісти СК «Полтава» здобули б не просто бажану нічию, а навіть, зважаючи на довготривалу програшну серію, омріяну.

— Так, хочеться перемагати, здобувати по три очки, — говорить тренер Ігор Климовський, — але у нас багато чого ще не виходить. Тож нічия була б дуже бажаним для нас результатом. Дуже бажаним для самих футболістів, оскільки такий підсумок сутєєво підняв би їм настрій, додав впевненості у своїх силах. Тренерський склад і налаштовував команду хоча б на виконання цієї задачі-мінімум. І, судячи, з перебігу подій на полі, у нас особливих претензій до наших футболістів немає. Особливо щодо дій у захисті. Звісно, є зауваження, але головне — вдалося уникати грубих помилок в обороні, бо подібне спотерігалося практично у кожному матчі.

СК «Полтава», схоже, продуктивно використав паузу в чемпіонаті. Команда не грала контрольних матчів, але достатньо інтенсивно проводився тренувальний процес. Це далося взнаки. Команда грала організованіше. Так, гості, мали деяку перевагу, але не суттєву. У кількох епізодах дуже вдало зіграв наш воротар Артем Безпрозванний. Зокрема, на 55 хвилині Артем врятував свою команду, ногами відбивши удар гравця «Оболоні» з близької відстані — метрів з 8-10.

Якщо до своїх футболістів запитань особливих у тренерів полтавського колективу немає, то є, правда риторичні лише, до суддівства. Артем Тищенко так трактував правила, що вони безпосередньо вплинули на підсумковий результат поєдинку. Так, ще у першому таймі у рефері були вагомі підстави призначити пенальті у ворота гостей, за влучання м’яча в руку комусь з гравців «Оболоні». Артем Тищенко не наважився.

У ситуації ж на 83-ій хвилині, коли гравець гостьової команди упав у карному майданчику після боротьби з Ігорем Жаданом, суддя вже без роздумів вказав на 11-метрову позначку, вирішивши, що захисник СК «Полтава» штовхнув суперника в спину. Хоча цей епізод абсолютно можна трактувати з точки зору перспективи призначення пенальті як 50 на 50.

Хоча Артем Безпрозванний і вгадав напрямок удару, але Кирило Корх пробив і точно, і сильно.

На фініші матчу господарі двічі могли ефективніше пробити призначені за порушення правил штрафні удари на ворота «Оболоні», однак фактично навіси особливої загрози для гостей не принесли.

Зауважимо також, що у складі господарів дебютував ще один вихованець кременчуківського футболу Богдан Степанов, який повернувся до рідного міста. Останнім до цього клубом для нападника був «Ужгород». Богдан провів на полі у складі полтавців другий тайм. Йому не вдалося відзначитися, але був помітно активним на полі.

Наступний матч СК «Полтава» знову зіграє на власному полі. Це буде 25 жовтня. О 12.00 на «Кремінь-арені» розпочнеться гра з ровесниками ковалівського «Колоса».