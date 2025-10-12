ХК «Кременчук» розгромив «Крижинку-Кепіталз» у першому матчі сезону

Хокейний клуб «Кременчук» здобув перемогу над «Крижинкою-Кепіталз» у стартовому матчі нового сезону. Гра завершилася з рахунком 6:1 (4:0, 0:1, 2:0).
Уже в першому періоді кременчужани повністю контролювали гру, закинувши чотири шайби.
Автором дубля став Юрій Мироненко, який відзначився на 14-й та 16-й хвилинах.
Хронологія шайб:
Єдину шайбу гостей і першу для «Крижинки-Кепіталз» у сезоні закинув Ярослав Панченко.
Нагадаємо, у Кременчуці триває Кубок України Другої ліги з хокею.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.