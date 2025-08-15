Пауерліфтер з Полтавщини виборов «золото» на Всесвітніх іграх-2025

Світовий рекордсмен з Полтавщини Анатолій Новописьменний здобув золоту медаль на Всесвітніх іграх-2025. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Спортсмен став першим у змаганнях із класичного пауерліфтингу у важкій ваговій категорії, випередивши конкурентів зі Швеції.
Загалом українська збірна на Всесвітніх іграх вже здобула 34 медалі різного ґатунку.
Нагадаємо, що торік Анатолій Новописьменний встановив одразу два світові рекорди.
