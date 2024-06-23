Пауерліфтер з Полтави встановив два світові рекорди

Полтавський спортсмен Анатолій Новописьменний встановив одразу два світові рекорди. Це сталось під час чемпіонату світу з класичного пауерліфтингу, що триває в Литві. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін на своєму телеграм-каналі 22 червня.
Перший рекорд спортсмен встановив у присіданні зі штангою 370,5 кг, здобувши на чемпіонаті золоту медаль. Ще один Анатолій Новописьменний встановив у триборстві, піднявши у сумі 940,5 кг.
Нагадаємо, у червні кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті світу з кікбоксингу.
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