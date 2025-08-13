Перемога юнаків над «Вересом» довела: футбол у Кременчуці є!

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 80

Перемога СК «Полтава» U-19 над рівненським «Вересом» U-19 у Кременчуці 3:0 є справді історичною. І ця історичність має багатоаспектність. Полтавська команда, котра базується у нашому місті, котра створюється на базі команди МФК «Кремінь-2008», тільки починає писати свою футбольну біографію. І от туди вписаний перший яскравий рядок. Його можна розцінювати і як крок до відновлення великого футболу у Кременчуці…

Сьогодні про цю гру, а більше про важливість результату розмірковують на сторінках нашого видання два наставники СК «Полтава» U-19 — старший тренер Ігор Климовський та тренер Антон Диндіков.

Ігор Климовський, старший тренер:

— Звісно, дуже приємний підсумок матчу.І дуже важливий у першу чергу для самих гравців. Ми перед грою з «Вересом» прекрасно розуміли, що перевага в досвіді, зіграності буде на боці суперника. Очікували, що й ігровою перевагою володітимуть гості. Так і сталося.

Виходячи з цього, ми готувалися грати не першим, а другим номером. Протягом тижня на тренуваннях цілеспрямовано готувалися до сценарію наших дій на контратаках.

Так, власне, і сталося. Рівняни одразу захопили ініціативу, і вже в першій половині матчу створили два дуже серйозні моменти біля наших воріт. Але наші хлопці захищалися самовіддано, дуже впевнено також зіграв воротар Артем Безпрозванний. А в другому таймі нам, можна сказать блискуче, вдалася гра на контратаках. Не обійшлося і без посмішки Фортуни. Бо два з трьох голів у нас забивали футолісти, які щойно з’являлися на полі. Вийшов на заміну і перший же дотик — забитий гол. І таке у футболі буває. Ну, а третій м’яч — то взагалі був забитий ідеально.

Звісно, у нас ще чимало проблем. Ми лише на етапі становлення командної гри, ми лише починаємо. Ось чому вже на наступний день після цієї перемоги ми на теоретичному занятті детально розібрали гру, проаналізували допущені помилки, аби у майбутньому не допускати їх.

Нам треба особливо працювати над структурою, як ми перебудовуємося по ходу гри. У першому таймі нашим хлопцям особливо не вистачало інтенсивності при переході з фази оборони до атакувальних дій. У нас є проблеми при стандартах. Ми наші недоліки добре знаємо, але й знаємо, як працювати над їх усуненням.

Хочу підкреслити і запевнити, що буквально через півроку у нас буде зовсім інша команда. Тим паче, що хлопці дуже старанно працюють на тренуваннях, над вдосконаленням своєї майстерності.

А ця перемога, що важливо, безперечно додасть нашій молоді упевненості у своїх силах.

Відзначу і ще один аспект. Після матчу ми подякували і футболістам, і глядачам. Серед яких були батьки гравців, представники міської влади. Це надзвичайно важливо, що хлопці відчувають підтримку. Зростає і їхня відповідальність, бо вони знають — за ними уважно стежать. Це їм допоможе нарощувати їхню футбольну майстерність…

Антон Диндіков, тренер СК «Полтава» U-19:

— Я би відзначив бійцівські якості наших гравців, їхній неабиякий настрій на гру. Міцніє їхня психологічна впевненість. Вже не кажучи про те, що за час роботи вже у складі СК «Полтава» хлопці зміцніли й у фізичному плані. Вони демонструють велике бажання шліфувати свої вміння. Тому ми бачимо їхнє велике бажання залишатися після тренувань, аби додатково працювати. Тим паче, що вони розуміють, що велика різниця між дитячим футболом, у якому вони «варилися» ще вчора, і футбол сьогоднішній, вже дорослий.

Не можу не згадати ще раз, що одразу 13 футболістів з команди «Кремінь-2008» підписали контракти з полтавським клубом. Цей факт, та ось ця перемога ще раз утверджують думку — футбол у Кременчуці є, і він матиме достойне майбутнє. Важливо, що нинішні молоді футболісти показують гарний приклад для ще зовсім юних, які займаються або лише приходять до МФК «Кремінь». Вони усвідомлюють, що у них є ті реальні сходинки, по яких вони можуть підніматися до футбольних вершин. А це дуже важливо.