Три в одному від СК «Полтава» U-19 у Кременчуці: перший забитий гол, перший виграш, перша перемога з великим рахунком

Юнацька команда СК «Полтава» на кременчуцькому стадіоні «Кремінь-арена» здобула звитягу у поєдинку з ровесниками з Рівного — 3:0.

Національна ліга U-19, 2 тур 7 серпня, 12:00 Кременчук, Кремінь-Арена СК Полтава — Верес (Рівне) 3:0 (0:0) Голи: 1:0 — Білан (64), 2:0 — Пустовіт (79), 3:0 — Столяж (90+4). СК Полтава: Безпрозванний — Василюк, Опришко, Троян, Бабич, Старушко, Гук (Гайдук, 46, Жадан, 87), Маляренко (Білан, 61), Зіняр (Столяж, 90+2), Кравченко (Комарницький, 46), Пустовіт. Запасні: Шапша, Медведєв, Моротченко, Кокшаров, Котченко. Старший тренер: Ігор Климовський. Верес: Саган — Газазян (Бойчук, 59), Саноцький, Івасюк, Яхонтов, Дружинін (Халілов, 65), Сайчишин (Видрич, 65), Малюта, Мігуцький (Волчков, 77), Матківський (Орошкевич, 77), Мурашко. Запасні: А.Кондратьєв, Пилипей, Корнієнко, І.Кондратьєв, Гачкевич. Старший тренер: Станіслав Упілков. Попередження: Старушко (13), Видрич (82), Василюк (90).

Обом командам вдалий результат матчу на кременчуцькій «Кремінь-арені» був дуже потрібним — для набуття упевненості у своїх силах та для певної реабілітації. Адже і полтавці, і рівняни у першому турі Національної Ліги U-19 чемпіонату 25/26 зіграли невдало. Полтавці в гостях у Вінниках на Львівщині були розгромлені ровесниками з «Руха» — 0:4, а юнацький «Верес» на своєму полі поступився ровесникам з київського «Динамо» — 0:1.

Прогнози на гру у Кременчуці 7 серпня для господарів, молодих футболістів СК «Полтави», особливо оптимістичними не були. «Верес» у своїй футбольній «торбині» мав набагато більший досвід виступів у змаганні юнацьких команд. Мало того, у минулорічному чемпіонаті рівняни посіли високе п’яте підсумкове місце.

Ще одне важливе спостереження. Коли команди вишикувались на «Кремінь-арені» для передматчевих процедур, то навіть візуальне спостереження говорило про антропометричну перевагу гостей. Протоколи матчу це підтверджують. У «Вереса» із 15 гравців, учасників поєдинку, 7 осіб 2006 року народження і 7- 2007-го. У СК «Полтава» із 16 учасників гри 12 осіб — 2008 року народження, 2 — 2007-го та один — 2006-го.

Якщо говорити про статистичні дані самого матчу полтавців та рівнян, то перевага гостей очевидна: тотальна, наприклад, щодо ударів по воротах — у рівнян 16 ударів, у полтавців — 6. Кутові: гості подали 13 корнерів, господарі 9.

Гру активніше розпочав «Верес». Гості атакували частіше, і на 11 хвилині вони втратили реальний шанс відкрити рахунок. Євген Малюта пробив з меж карного майданчика полтавців сильно і точно, однак м’яч влучив у поперечину. Через 6 хвилин партнери вивели на зручну ударну позицію Дмитра Матківського. Удар останнього був точним, однак вдало зіграв воротар СК «Полтава» U-19 Артем Безпрозванний.

Взагалі Артем дуже вдало зіграв у матчі. Діяв він у воротах не просто надійно, а в декількох епізодах просто виручив свою команду.

Хвилини після 20-ї підопічні Ігоря Климовського вирівняли гру. На 38 хвилині господарі вдало провели позиційну атаку, вивівши на лівому фланзі атаки на зручну позицію Ярослава Кравченка. Але сильний удар у Ярослава не вийшов.

Здається, тренери «Полтави» у перерві матчу та коли була вимушена пауза через повітряну тривогу знайшли потрібні слова та аргументи своїм підопічним для посилення гри. Бо господарі у другій половині зустрічі змогли кардинально змінити ситуацію, довівши вкотре — результат приносить не перевага у кількості ударів, кутових, а забиті голи.

Перший історичний для СК «Полтава» U-19 гол записав на свій рахунок Іван Білан. На лівому фланзі атаки особливо вдало зіграв Гліб Зіняр. Його активні та технічні дії завершилися спробою Гліба чи то вдарити, чи то зробити простріл у воротарський майданчик гостей. Денис Саган, воротар «Вереса», втрутився в ситуацію, зіграв рукою, вибивши м’яч фактично у центр карного майданчика. А тут у потрібному місці у потрібний час опинився Іван Білан. Іншими словами це можна назвати голевим чуттям. Хлопець спрожогу чітким за точністю та силою ударом і забив гол, дебютний не тільки для себе, а й для команди СК «Полтава» U-19 загалом.

До кінця матчу залишалося не менше 30 хвилин, якщо враховувати практику додавання хвилин до основного часу матчу. Зрозуміло, що гості вдалися до частих, практично безперервних атак, намагаючись будь-що відігратися.

Але так звана навала футболістів «Вереса» тривала рівно до 79 хвилини, коли господарям вдалася класична контратака, де просто блискуче зіграв Андрій Пустовіт.

Чергова атак рівнян закінчилася сильним виносом м’яча полтавцями до центру поля. Помиляється центральний захисник «Вереса», який не розрахував політ шкіряного у центральному колі. М’яч, вдарившись об килим, перескочив через нього, а чатував на нього справжній футбольний «мисливець» Андрій Пустовіт. Він підхопив м’яч, з центру поля розвинувши високу швидкість. Андрій пробіг практично пів поля і, увійшовши до карного майданчика гостей, точним ударом направив «кулю» повз воротаря у кут воріт — 2:0. Шикарні дії, блискучий гол!

А вже коли секундомір відраховував четверту додану хвилину в матчі, молоді футболісти полтавсько-кременчуцької команди приготували глядачам на стадіоні, де було багато батьків, родичів учасників цієї гри, просто красивенну, вишукану вишеньку на торт. Андрій Пустовіт на свій рахунок, крім голу, записав ще й результативний асист. Андрій елегантно на лівому фланзі атаки відкинув м’яч партнеру. А партнеру це та подальша миттєвість, переконаний, запам’ятається надовго. Сергій Столяж одразу зважився на удар. Рішення виправдане! М’яч за красивою траєкторією метрів з 16-17-ти полетів у верхній кут воріт «Вереса» — 3:0!

І одразу ж пролунав фінальний свисток, який зафіксував шалену радість господарів і буквально розпач гостей…