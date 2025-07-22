ФК «Кремінь» і далі під трансферним баном

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 163

Сезон 2025/26 Української Прем’єр-ліги стартує 2 серпня. За інформацією sport.ua, у вищому дивізіоні більше немає жодного клубу під трансферним баном Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Натомість у нижчих лігах залишаються команди, які не можуть укладати нові контракти з гравцями. Серед них — кременчуцький «Кремінь», а також полтавська «Ворскла», «Металіст», «Агробізнес», «Нива», «Скала 1911» та «Інгулець».

У минулому сезоні трансферний бан мали 15 клубів, з них троє — в УПЛ. Тепер таких команд в Україні залишилося вісім.

Окремо відзначають клуби з баном від ФІФА. Серед них — ті, що припинили діяльність або мають серйозні борги: «Ворскла», «Олімпік», «Дніпро», «Волинь», «Арсенал», «Карпати», СК «Дніпро-1» і «Металіст». Для більшості з них заборона чинна до моменту повного врегулювання фінансових питань.

Нагадаємо, що наприкінці травня стало відомо, що головний тренер ФК «Кремінь» Ігор Климовський покинув команду. Наразі екснаставник у Кременя має очолити юнацьку команду «Полтави» U-19, яка гратиме у Кременчуці. У червні «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що «Кремінь» не братиме участь у наступному сезоні Другої ліги.