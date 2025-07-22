Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт, Кременчук

ФК «Кремінь» і далі під трансферним баном

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 163

 Новий сезон Української Прем'єр-ліги стартує 2 серпня — у вищому дивізіоні не залишилось клубів із трансферними заборонами

Сезон 2025/26 Української Прем’єр-ліги стартує 2 серпня. За інформацією sport.ua, у вищому дивізіоні більше немає жодного клубу під трансферним баном Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Натомість у нижчих лігах залишаються команди, які не можуть укладати нові контракти з гравцями. Серед них — кременчуцький «Кремінь», а також полтавська «Ворскла», «Металіст», «Агробізнес», «Нива», «Скала 1911» та «Інгулець».

У минулому сезоні трансферний бан мали 15 клубів, з них троє — в УПЛ. Тепер таких команд в Україні залишилося вісім.

Окремо відзначають клуби з баном від ФІФА. Серед них — ті, що припинили діяльність або мають серйозні борги: «Ворскла», «Олімпік», «Дніпро», «Волинь», «Арсенал», «Карпати», СК «Дніпро-1» і «Металіст». Для більшості з них заборона чинна до моменту повного врегулювання фінансових питань.

Нагадаємо, що наприкінці травня стало відомо, що головний тренер ФК «Кремінь» Ігор Климовський покинув команду. Наразі екснаставник у Кременя має очолити юнацьку команду «Полтави» U-19, яка гратиме у Кременчуці. У червні «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо, що «Кремінь» не братиме участь у наступному сезоні Другої ліги

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Кремінь футбол
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх