Щастя в домі: яку ялинку обрати та чим прикрасити, щоб новий рік був вдалим

Наближаються новорічні свята — саме час подумати про головну прикрасу оселі - ялинку

Визначтеся — жива чи штучна

Жива ялинка — неоціненна для тих, хто цінує природний аромат хвої, справжню атмосферу зими та традицій. Вона пахне, створює особливий настрій, але потребує догляду та регулярного поливу.

При купівлі живої ялинки корисно перевірити кілька ознак свіжості: голки мають бути гнучкими і міцно триматися на гілках. Гілки повинні мати інтенсивний, рівномірний зелений колір без жовтизни. Пахощі хвої — це ще один добрий знак, що дерево свіже.

Штучна ялинка — зручний варіант для тих, хто хоче мінімум клопоту: її не треба поливати, обсипання голок не загрожує, можна використовувати багато років поспіль.

До вибору штучної варто підходити уважно: найдешевші варіанти бувають надто «пластиковими» на вигляд, а голки можуть обсипатися вже за кілька тижнів.

Прикрашаємо правильно

Щоб ялинка принесла щастя в дім, її оформлення має враховувати символіку східного гороскопа, енергію року та елементи фен-шуй.

2026 рік — рік Вогняного Червоного Коня, а це символ руху, сили, свободи, пристрасті та енергії. Якщо нарядити ялинку правильно, вона допоможе притягнути удачу, любов і достаток.

Колірна гама року

Стихія Коня у 2026 — вогонь

Переважні кольори: червоний, бордовий, оранжевий, золотий, рожевий.

Допоміжні: білий (метал), фіолетовий (вогонь), зелений (дерево — підживлює вогонь).

Уникай: синій, чорний, темно-сірий (вони символізують воду — вона гасить вогонь).

Гірлянді і світло

Вибирай тепле жовте або червоне світло.

Вогонь любить мерехтіння — гірлянди з динамічним режимом миготіння будуть доречні.

Гарно виглядають свічки або LED-світильники у формі полум’я.

Прикрась із сенсом

Кінь — символ шику і сили, тому вішай фігурки коней, підків, кулі з візерунками стихій, зірки, сонця, пір’я (свобода).

Використовуйте шовкові стрічки, тканину, блискучі матеріали.

Підкреслюй вертикальні лінії — Кінь «стрибкоподібний», динамічний.

Дерево — матеріал року

Справжня чи штучна, але зелена ялинка — чудово, бо дерево підживлює вогонь.

Під ялинку поклади символічні подарунки : монетки, зерно, записки з побажаннями.

Де ставити ялинку

Ідеальний напрямок — південь (напрямок Вогню).

Альтернатива — південний схід (зона багатства у фен-шуй).

Магія наміру

Під час прикрашання ялинки думай про те, чого хочеш у 2026 році.

Запиши бажання на червоних стрічках чи папірцях і повісь на ялинку.

Маленький ритуал щастя

У ніч із 31 грудня на 1 січня запали свічку біля ялинки.

Пошепки побажай Коневі: «Принеси мені силу, волю, здоров’я, радість і щастя у новому році».

Подякуй за все добре, що було, і залиши всі погані в минулому.