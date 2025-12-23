Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Актуально, Для дому і сім'ї

Щастя в домі: яку ялинку обрати та чим прикрасити, щоб новий рік був вдалим

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 156

  Наближаються новорічні свята — саме час подумати про головну прикрасу оселі - ялинку

Визначтеся — жива чи штучна

Жива ялинка — неоціненна для тих, хто цінує природний аромат хвої, справжню атмосферу зими та традицій. Вона пахне, створює особливий настрій, але потребує догляду та регулярного поливу.

При купівлі живої ялинки корисно перевірити кілька ознак свіжості: голки мають бути гнучкими і міцно триматися на гілках. Гілки повинні мати інтенсивний, рівномірний зелений колір без жовтизни. Пахощі хвої — це ще один добрий знак, що дерево свіже.

Штучна ялинка — зручний варіант для тих, хто хоче мінімум клопоту: її не треба поливати, обсипання голок не загрожує, можна використовувати багато років поспіль.

До вибору штучної варто підходити уважно: найдешевші варіанти бувають надто «пластиковими» на вигляд, а голки можуть обсипатися вже за кілька тижнів.

Прикрашаємо правильно

Щоб ялинка принесла щастя в дім, її оформлення має враховувати символіку східного гороскопа, енергію року та елементи фен-шуй.

2026 рік — рік Вогняного Червоного Коня, а це символ руху, сили, свободи, пристрасті та енергії. Якщо нарядити ялинку правильно, вона допоможе притягнути удачу, любов і достаток.

Колірна гама року

Стихія Коня у 2026 — вогонь

Переважні кольори: червоний, бордовий, оранжевий, золотий, рожевий.

Допоміжні: білий (метал), фіолетовий (вогонь), зелений (дерево — підживлює вогонь).

Уникай: синій, чорний, темно-сірий (вони символізують воду — вона гасить вогонь).

Гірлянді і світло

Вибирай тепле жовте або червоне світло.

Вогонь любить мерехтіння — гірлянди з динамічним режимом миготіння будуть доречні.

Гарно виглядають свічки або LED-світильники у формі полум’я.

Прикрась із сенсом

Кінь — символ шику і сили, тому вішай фігурки коней, підків, кулі з візерунками стихій, зірки, сонця, пір’я (свобода).

Використовуйте шовкові стрічки, тканину, блискучі матеріали.

Підкреслюй вертикальні лінії — Кінь «стрибкоподібний», динамічний.

Дерево — матеріал року

Справжня чи штучна, але зелена ялинка — чудово, бо дерево підживлює вогонь.

Під ялинку поклади символічні подарунки : монетки, зерно, записки з побажаннями.

Де ставити ялинку

Ідеальний напрямок — південь (напрямок Вогню).

Альтернатива — південний схід (зона багатства у фен-шуй).

Магія наміру

Під час прикрашання ялинки думай про те, чого хочеш у 2026 році.

Запиши бажання на червоних стрічках чи папірцях і повісь на ялинку.

Маленький ритуал щастя

У ніч із 31 грудня на 1 січня запали свічку біля ялинки.

Пошепки побажай Коневі: «Принеси мені силу, волю, здоров’я, радість і щастя у новому році».

Подякуй за все добре, що було, і залиши всі погані в минулому.

0
Автор: Мирослава Українська Фото: створено за допомогою ШІ
Теги: Новий рік ялинка свято
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх