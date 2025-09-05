Уряд розширив перелік потреб, на які не оподатковується благодійна допомога

ГО "Захист держави"
Кременчук — нова точка сили ГО «Захист держави»
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Соціальний захист

Уряд розширив перелік потреб, на які не оподатковується благодійна допомога

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 95

 

Вперше до списку додали модульні будинки, велосипеди, підручники та реабілітацію

Кабінет Міністрів України оновив перелік потреб, на які можна надавати благодійну допомогу без податкових наслідків для отримувача або донора. Відповідні зміни внесено до постанови №653 від 2014 року. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Розширення дозволить охопити більше життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб, військових, постраждалих від війни та їхніх родин.

Зокрема, тепер до переліку включено:

  • модульні будинки, компенсацію за оренду житла та транспортне обслуговування;
  • побутову техніку (вартість за одиницю збільшено з 3 до 5 мінімальних зарплат);
  • сільгосптехніку (гранична вартість — до 100 мінімальних зарплат);
  • генератори, акумулятори, зарядні пристрої (до 15 мінімальних зарплат);
  • облаштування інженерних систем — водопостачання, вентиляція, освітлення тощо.

Вперше також дозволено безоподаткову передачу:

  • велосипедів та електровелосипедів, колісних крісел;
  • підручників, книжок, іграшок, шкільних наборів;
  • товарів для гігієни, продуктів, спальних та екстрених наборів;
  • реабілітаційного обладнання, а також послуг абілітації та психологічної допомоги.

Ще одна важлива зміна — тепер враховується не лише сума благодійної допомоги, а й її вартість у натуральній формі. Це дозволяє передавати більше необхідних речей без загрози оподаткування.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: благодійна допомога
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх