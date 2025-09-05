Уряд розширив перелік потреб, на які не оподатковується благодійна допомога
Сьогодні, 21:01
Переглядів: 95
Вперше до списку додали модульні будинки, велосипеди, підручники та реабілітацію
Кабінет Міністрів України оновив перелік потреб, на які можна надавати благодійну допомогу без податкових наслідків для отримувача або донора. Відповідні зміни внесено до постанови №653 від 2014 року. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.
Розширення дозволить охопити більше життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб, військових, постраждалих від війни та їхніх родин.
Зокрема, тепер до переліку включено:
- модульні будинки, компенсацію за оренду житла та транспортне обслуговування;
- побутову техніку (вартість за одиницю збільшено з 3 до 5 мінімальних зарплат);
- сільгосптехніку (гранична вартість — до 100 мінімальних зарплат);
- генератори, акумулятори, зарядні пристрої (до 15 мінімальних зарплат);
- облаштування інженерних систем — водопостачання, вентиляція, освітлення тощо.
Вперше також дозволено безоподаткову передачу:
- велосипедів та електровелосипедів, колісних крісел;
- підручників, книжок, іграшок, шкільних наборів;
- товарів для гігієни, продуктів, спальних та екстрених наборів;
- реабілітаційного обладнання, а також послуг абілітації та психологічної допомоги.
Ще одна важлива зміна — тепер враховується не лише сума благодійної допомоги, а й її вартість у натуральній формі. Це дозволяє передавати більше необхідних речей без загрози оподаткування.
