Уряд розширив перелік потреб, на які не оподатковується благодійна допомога

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 95

Кабінет Міністрів України оновив перелік потреб, на які можна надавати благодійну допомогу без податкових наслідків для отримувача або донора. Відповідні зміни внесено до постанови №653 від 2014 року. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Розширення дозволить охопити більше життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених осіб, військових, постраждалих від війни та їхніх родин.

Зокрема, тепер до переліку включено:

модульні будинки, компенсацію за оренду житла та транспортне обслуговування;

побутову техніку (вартість за одиницю збільшено з 3 до 5 мінімальних зарплат);

сільгосптехніку (гранична вартість — до 100 мінімальних зарплат);

генератори, акумулятори, зарядні пристрої (до 15 мінімальних зарплат);

облаштування інженерних систем — водопостачання, вентиляція, освітлення тощо.

Вперше також дозволено безоподаткову передачу:

велосипедів та електровелосипедів, колісних крісел;

підручників, книжок, іграшок, шкільних наборів;

товарів для гігієни, продуктів, спальних та екстрених наборів;

реабілітаційного обладнання, а також послуг абілітації та психологічної допомоги.

Ще одна важлива зміна — тепер враховується не лише сума благодійної допомоги, а й її вартість у натуральній формі. Це дозволяє передавати більше необхідних речей без загрози оподаткування.