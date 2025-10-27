Олена Шуляк
Стало відомо, скільки заплатять українці за світло цієї зими
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: спільні дії в умовах війни
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Афіша

Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Воля

Сьогодні, 11:41 Переглядів: 105

 

Зустрічайте у Кременчуці 8 листопада о 17.00  в МПК другу велику частину всеукраїнського благодійного туру «ВОЛЯ» Народної артистки України Катерини Бужинської та Заслуженого артиста України Михайла Грицкана.

Літом з аншлагами пройшли концерти у восьми містах України та в Європі. Під час кожного концерту проходив благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передаються на потреби ЗСУ (на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини).

«Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя» - слова Катерини Бужинської під час проведення благодійного аукціону.

"Ми, українці, здивували світ. Для нас головне – не зібрати мільйон, а головне – відчути, що кожна гривня наближає перемогу.» – так Михайло Грицкан пояснює, що мотивує всю країну допомагати.

Наближаємо нашу Перемогу піснею.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Квитки можна придбати на kremenchuk.karabas.com

0
Автор: маркетінг
Теги: афіша концерт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх