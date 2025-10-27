Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Воля

Сьогодні, 11:41

Літом з аншлагами пройшли концерти у восьми містах України та в Європі. Під час кожного концерту проходив благодійний аукціон, всі кошти від якого в повному обсязі передаються на потреби ЗСУ (на дрони для навчального центру аеророзвідки, на 46 десантно-штурмову бригаду, на 10 окрему гірсько-штурмову бригаду «Едельвейс», в якій служить рідний брат Катерини).

«Не шкодуйте своїх грошей для наших захисників в той час, коли вони не шкодують свого життя» - слова Катерини Бужинської під час проведення благодійного аукціону.

"Ми, українці, здивували світ. Для нас головне – не зібрати мільйон, а головне – відчути, що кожна гривня наближає перемогу.» – так Михайло Грицкан пояснює, що мотивує всю країну допомагати.

Наближаємо нашу Перемогу піснею.

Слава Україні! Слава ЗСУ!

Квитки можна придбати на kremenchuk.karabas.com