Україна, Світ

Лабубу, НАБУ та екофлоу: що цьогоріч українці питали у Google

Сьогодні, 13:03

 Лідером знову став «Графік відключення світла»

Google оприлюднив підсумковий рейтинг запитів, які у 2025 році показали найбільше зростання популярності серед українських користувачів. Аналітика сформована на основі Google Trends.

Як і торік, перше місце у загальному списку посів запит «Графік відключення світла». Другою стала телепрограма «Холостяк 2025», третьою — прем’єра серіалу «Гра в кальмара 2». До десятки також увійшли запити «лабубу», «Усик Дюбуа», «Євробачення 2025» та «НАБУ».

У категорії «Персона» найбільше зростав інтерес до боксера Олександра Усика. Також українці активно шукали інформацію про актора Тараса Цимбалюка, Прем’єр-міністерку Юлію Свириденко, продюсера Тимура Міндіча та першу леді США Меланію Трамп.

У категорії «Втрати» серед найчастіших запитів — блогерка Анна Жук, політик Андрій Парубій, актор Роман Попов та музикант Оззі Осборн.

Найпопулярнішим фільмом став фантастичний бойовик «Ущелина», далі — «Носферату» та «Хороша погана дівчинка». У рейтингу також фільми «Майнкрафт», «Анора» та «Дракула 2025».

Лідером серед серіалів став другий сезон «Гри в кальмара». У топ також увійшли «Венздей 2 сезон», «Гангстерленд», українські «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя», «Кохання та полум’я», а також турецький серіал «Далеке місто» та іспанський «Бункер мільярдерів».

У категорії «Покупки» найбільше зростання інтересу показала іграшка «Лабубу». Також користувачі шукали пікапи для ЗСУ, жіночу військову форму, зарядні станції EcoFlow, військові облігації та генератори.

Найчастіше українці намагалися з’ясувати значення понять «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження», «договір довічного утримання», а також термінів, пов’язаних із військовим обліком.

Повний список Google називає рейтингом запитів, чия популярність зросла найбільше порівняно з попереднім роком — це дозволяє побачити актуальні тренди українського інтернету.

Найпопулярніші запити року:
  1. Графік відключення світла
  2. Холостяк 2025
  3. Гра в кальмара 2
  4. Лабубу
  5. Усик Дюбуа
  6. Венздей 2 сезон
  7. Ущелина
  8. Гангстерленд
  9. Євробачення 2025
  10. НАБУ
Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
  1. Олександр Усик
  2. Тарас Цимбалюк
  3. Юлія Свириденко
  4. Тімур Міндіч
  5. Макс Корж
  6. Меланія Трамп
  7. Леся Нікітюк
  8. Костянтин Темляк
  9. Геннадій Труханов
  10. Джозеф Паркер
Пішли назавжди:
  1. Анна Жук
  2. Андрій Парубій
  3. Роман Попов
  4. Оззі Осборн
  5. Максим Неліпа
  6. Євгенія Добровольська
  7. Тигран Кеосаян
  8. Чарлі Кірк
  9. Юрій Ніколаєв
  10. Халк Хоган
Питання: «Що таке?»:
  1. Білий квиток
  2. НАБУ
  3. Мобілізаційне розпорядження
  4. Договір довічного утримання
  5. ТРО
  6. Відпустка за рахунок служби
  7. Військова присяга
  8. Соціальний супровід ветеранів
  9. Військовий облік
  10. Розмитнення на ЗСУ
Покупка:
  1. Лабубу
  2. Пікап для ЗСУ
  3. Айфон 17
  4. Жіноча військова форма
  5. Гарна вишиванка
  6. Екофло
  7. Дрогобицька сіль
  8. Військові облігації
  9. Валюта в банку
  10. Генератор
Фільм:
  1. Ущелина
  2. Носферату
  3. Хороша погана дівчинка
  4. Майнкрафт
  5. Анора
  6. Дракула 2025
  7. Наша провина
  8. Мікі 17
  9. Ліло і Стіч
  10. 28 років потому
Серіал року:
  1. Гра в кальмара 2
  2. Венздей 2 сезон
  3. Гангстерленд
  4. Зворотній напрямок
  5. Будиночок на щастя 6 сезон
  6. Джінні і Джорджія
  7. День шакала
  8. Далеке місто
  9. Кохання та полум’я
  10. Бункер мільярдерів.

Нагадаємо, що «6-7» стало найпопулярнішим сленговим запитом у Google у 2025 році.

Автор: Руслана Горгола
Теги: Google рейтинг
