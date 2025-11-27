Законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю очікує на друге читання майже 4 роки: чи розгляне його Рада

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 182

За день до повномасштабної війни законопроєкт №5708 був ухвалений у першому читанні, і за майже чотири роки війни народні депутати так і не спромоглися ухвалити його в цілому

Розмови про необхідність внесення змін до законодавства щодо надання права громадянам на володіння та використання вогнепальної зброї ведуться в Україні дуже давно. Влітку 2021 року до Верховної Ради були внесені два чергові законопроєкти з цього питання. Один із них, законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю», був підтриманий МВС та ухвалений Верховною Радою у першому читанні за день до повномасштабного військового вторгнення рф в Україну — 23 лютого 2022 року. Другий, більш радикальний, про що свідчить навіть назва законопроєкту №5708-1 «Про право на самозахист та володіння цивільною вогнепальною зброєю» був також розглянутий у той же день, але відхилений.

Що цікаво, законопроєкт №5708, внесений групою з п’яти депутатів, був прийнятий за основу (у першому читанні) зі скороченням строку підготовки до другого читання. Це передбачає, що він мав бути доопрацьований та розглянутий в цілому протягом місяця-двох. Втім, пройшло вже понад 4 роки, в країні триває повномасштабна війна, а зазначений законопроєкт депутати так і не розглянули.

У карті законопроєкту на сайті Верховної Ради у розділі «стан проходження» досі значиться: «Очікує на друге читання».

Втім, останній час про цей законопроєкт знову заговорили, адже з’явилася надія на його розгляд – 3-го вересня законопроєкт №5708 включили до порядку денного ХIV сесії Верховної Ради України. А це означає, що він має бути розглянутий до її завершення у січні наступного року. Щоправда, зазвичай далеко не всі законопроєкти, які включають до порядку денного чергової сесії розглядаються у парламенті. Проте, вірогідність його розгляду достатньо висока. А от чи буде він ухвалений та в якому вигляді залишається під питанням.

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про право громадян на вогнепальну зброю

«Кременчуцький Телеграф» відслідковував розгляд та проходження законопроєкту про право громадян на цифільну зброю у парламенті. Ми писали про це 23 лютого 2022 року та аналізували причини того, чому народні депутати не можуть ухвалити цей законопроєкт через рік після його розгляду у Верховній Раді в першому читанні – у квітні 2023 року.

Право громадян на володіння короткоствольною зброєю: депутати другий рік не можуть ухвалити закон

Варто зазначити, що за цей час до другого читання народні депутати внесли до законопроєкту №5708 понад 700 поправок.

Категорії зброї

Законопроєкт встановлює 5 категорій цивільної вогнепальної зброї:

А – автоматична вогнепальна зброя;

В – гладкоствольна короткоствольна вогнепальна зброя (травматична);

С – короткоствольна вогнепальна зброя (за виключенням гладкоствольної короткоствольної (травматичної) зброї);

D – довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя;

Е – довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя.

У законопроєкті пропонується запровадити Єдиний державний реєстр зброї, держателем якого буде Міністерство внутрішніх справ. Інформація про зброю та відомості щодо власника зброї і місця її зберігання знеособлюється через 15 років після припинення права власності на зброю. У законопроєкті пропонується заборонити володіння, користування та розпорядження зброєю без внесення відомостей до цього Реєстру.

Хто отримає право на володіння цивільною зброєю

У законопроєкті пропонується надати право на володіння цивільною вогнепальною зброєю з отриманням посвідчення власника зброї дієздатним громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України та:

не мають медичних протипоказань до поводження зі зброєю;

не мають судимості, що погашена чи знята за вчинення кримінальних правопорушень;

не притягалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за одне з правопорушень, передбачених статтями 44, 122-4, частиною третьою, четвертою статті 126, статтями 130, 172-19, 172-20, 173, 173-2, 173-3, 174, 183-1, 184-3, 185, 185-7, 185-10, 186, 186-8, 187, 190, 191, 193- 195-6 , 203, 203-1 , 204-1 , 204-2 -204-4 КУАП;

рішенням суду не позбавлені права на володіння вогнепальною зброєю або не обмежені в цьому праві або на них не накладені санкції.

Яку зброю заборонять мати цивільним особам

У законопроєкті пропонується заборонити для цивільного обігу:

вогнепальну зброю, виготовлену з матеріалів, що не дозволяють виявити її за допомогою металошукачів або інших пристроїв, призначених для її виявлення;

вогнепальну зброю, створену шляхом переробки невогнепальної зброї, а також вогнепальну зброю, категорія чи калібр якої були змінені особою, яка не має права здійснювати ремонт вогнепальної зброї, без внесення відповідної інформації до Реєстру;;

вогнепальну зброю, перероблену таким чином, що ускладнює її ідентифікацію, в тому числі зброю з незаконно заміненими основними частинами, а також вогнепальну зброю, замасковану під інші предмети;

вогнепальну зброю з видаленим чи незаконно зміненим її маркуванням;

вогнепальну зброю категорії В калібру менше 6 мм;

нарізну вогнепальну зброю калібру більше 12,7 мм, якщо швидкість польоту її кулі перевищує 700 м/с, а також патрони до неї;

гранатомети, міномети, вогнемети, ствольні артилерійські системи та бойові припаси до них, довгоствольна гладкоствольна вогнепальна зброя калібру більше 27 мм;

вогнепальну зброю, що не відповідає вимогам безпеки та технічним вимогам до зброї відповідної категорії, не пройшла огляд її технічного стану та контрольний відстріл для криміналістичного обліку;

вкладні нарізні стволи до гладкоствольної вогнепальної зброї;

патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, що не пройшли оцінку відповідності;

бойові припаси бронебійної (куля з твердим осердям бронебійної дії), вибухової (куля із зарядом, що вибухає в момент зіткнення) або запальної (куля з хімічною сумішшю, яка запалюється при контакті з повітрям або в момент зіткнення) дії, а також снаряди для подібних бойових припасів;

бойові припаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної здатності та ураження захищених цілей, а також снаряди для подібних бойових припасів;

гладкоствольну вогнепальну зброю, призначену для стрільби патронами до нарізної вогнепальної зброї;

патрони для короткоствольної зброї категорій В та С, споряджені дробом, картеччю або снарядами, що фрагментуються при попаданні в ціль.

Як і коли можна буде застосовувати цивільну зброю

У законопроєкті визначено, що вогнепальна зброя має використовуватися для подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю чи здоров’ю людини.

Полювання може здійснюватися з вогнепальною зброєю категорії D або E, що належить іншій фізичній особі або користувачу мисливських угідь, лише у присутності власника такої зброї або уповноваженого працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця вогнепальна зброя, за умови наявності у власника зброї чи уповноваженого працівника користувача мисливських угідь посвідчення власника зброї з отриманою відповідною категорією зброї та свідоцтвом про реєстрацію зброї на кожну одиницю зброї.

Головне питання, що має бути вирішено — це право на самозахист з використанням зброї. Судова практика щодо права на самозахист та меж необхідної оборони з використанням легальної зброї в Україні неоднозначна.

У Кримінальному кодексі є стаття 36 про необхідну оборону, яка визначає право на самооборону та передбачає кримінальну відповідальність при перевищенні меж необхідної оборони (ст.118 та 124 ККУ).

Згідно ККУ застосовувати зброю не боячись покарання можна у разі захисту від нападу озброєної особи або групи осіб, а також у разі відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло.

Отже, важливо, щоб у новому законопроєкті щодо обігу зброї було чітко визначено право та порядок її застосування для самозахисту.

Чи можна буде цивільним особам вільно носити зброю

Законопроєкт в цілому забороняє носіння вогнепальної зброї, крім певних виключень.

Власники вогнепальної зброї категорії С, D, E, зможуть носити зброю лише:

у межах місця зберігання зброї;

під час здійснення полювання в межах мисливських угідь;

під час заняття стрільбою або під час участі у спортивних заходах у межах стрілецьких тирів, стрільбищ або стендів.

Власники вогнепальної зброї категорії B отримають право носити зброю у будь-яких місцях, окрім зон, вільних від зброї.

Фізичні особи, нагороджені вогнепальною зброєю категорії С, будуть носити зброю категорії С у будь-яких місцях, крім зон, вільних від зброї.

Придбати вогнепальну зброю в Україні можливо: які є обмеження

Наразі в Україні цивільному населенню дозволено придбання та володіння вогнепальною зброєю. Хоча єдиного нормативного акту, який би визначав та регулював порядок придбання та володіння, не існує. Є декілька застарілих інструкцій МВС 1998-2000 років та постанова Кабміну, які не зовсім узгоджені між собою.

Втім, дозвільна система МВС існує й отримавши дозвіл можна придбати та користуватися вогнепальною зброєю певним категоріям громадян: мисливцям, спортсменам, представникам певних професій з метою самозахисту тощо.

Вона регулюється Інструкцією, затвердженої Наказом МВС №622 від 21.08.1998.

Дозвіл на мисливську гладкоствольну зброю (рушницю) можуть отримати громадяни, яким виповнився 21 рік, а на мисливську нарізну зброю (карабін) — 25 років.

Дозвіл на вогнепальну короткоствольну травматичну зброю (пристрій для відстрілу гумовими кулями) з 21 року можуть отримати:

працівники суду та правоохоронних органів;

особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

народні депутати;

члени громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону;

військовослужбовці, крім тих, що проходять строкову військову службу;

журналісти та деякі категорії держслужбовців (рибоохорона, єгері тощо).

Короткоствольну нарізну вогнепальну зброю (бойову) мають право носити й використовувати тільки військові, працівники поліції, прокуратури, СБУ, озброєна охорона, у деяких випадках працівники суду.

Без жодних дозволів можна придбати пневматичну зброю калібром до 4,5 мм і швидкістю польоту кулі до 100 м/с. Щоправда, у самозахисті вона мало допоможе.

В Україні наразі немає відкритого реєстру дозволів на зброю, як і розуміння точної кількості легальної та нелегальної зброї, що є у населення. За оцінками експертів, на території України є від 2 до 3 млн одиниць незареєстрованої зброї, і це удвічі більше, ніж кількість зареєстрованої.

Законопроєкт «Про право на цивільну вогнепальну зброю» має виправити ситуацію та вдосконалити правовий механізм обігу зброї.

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий розповів про концепцію МВС щодо прийняття цього проєкту закону: надати громадянам право купувати пістолети, зберігати їх удома, використовувати для захисту себе, своїх близьких та власного майна у своєму помешканні, транспортувати зброю в розрядженому вигляді та використовувати її у тирах та на стрільбищах, але без права носіння у мирний час.

За його словами, носіння короткоствольної вогнепальної зброї у період воєнного стану має бути дозволено тим громадянам, які мають на нього право власності. А щодо травматичної вогнепальної зброї (призначеної для стрільби гумовими кулями) МВС пропонує надати таке право усім цивільним особам.

Законопроєкт №5708 фактично формує систему цивільного обігу вогнепальної зброї, уніфіковані правила зберігання, носіння та застосування, а також вводить державний контроль за обігом зброї. Його ухвалення стане найбільшою реформою у сфері обігу зброї за всю історію незалежної України.