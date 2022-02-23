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Кременчук, Надзвичайні новини

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про право громадян на вогнепальну зброю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 294 Коментарів: 2

  

Також ухвалене рішення щодо скороченого терміну підготовки законопроєкту до другого читання

На тлі нової агресії Росії Верховна Рада України сьогодні, 23 лютого, схвалила у першому читанні законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Його підтримали 274 народних депутатів.

За підтримку законопроєкту проголосували 5 парламентських фракцій: «Слуга народу» (203 нардепа), «Європейська солідарність» (17), «Батьківщина» (12), «За майбутнє» (16) та «Голос» (6), та дві депутатські групи: «За майбутнє» (16) та «Довіра» (12).

Єдина парламентська фракція, що не підтримала законопроєкт № 5708 – ОПЗЖ. 4 депутати цієї фракції проголосували проти, 12 – утримались, 10 – не голосували, а 18 – не з’явились на сесійне засідання.

Варто додати, що законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» внесли у Верховну Раду ще у червні. Однак до кінця 2021 року парламентарі не встигли його розглянути.

Законопроєкт №5708 передбачає:

  • визначення умов та порядку отримання фізичними та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;
  • класифікацію цивільної вогнепальної зброї;
  • створення порядку видачі медичної довідки про відсутність протипоказань, які не дозволяють володіти зброєю;
  • створення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї та визначення повноважень суб'єктів Єдиного держреєстру;
  • визначення прав і обов'язків власників зброї;
  • встановлення порядку отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси, а також страхування цивільної відповідальності власників зброї;
  • передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю;
  • передбачити використання зброї для самозахисту;
  • визначити поняття зон вільних від зброї;
  • врегулювання вивезення та ввезення зброї з України та в неї;
  • державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Цей законопроєкт, лібералізуючи обіг вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт зброя Верховна Рада
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Коментарі: 2

1 477
hunter:
Сьогодні, 14:19

Не прошло и полгода,давно надо было узаконить защиту частной собственности.


20 6
1 418
antikola:
Сьогодні, 15:19

пока петух не клюнул. хоть сейчас протянут


5 4

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