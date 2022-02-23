Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про право громадян на вогнепальну зброю

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1 294 Коментарів: 2

Також ухвалене рішення щодо скороченого терміну підготовки законопроєкту до другого читання

На тлі нової агресії Росії Верховна Рада України сьогодні, 23 лютого, схвалила у першому читанні законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Його підтримали 274 народних депутатів.

За підтримку законопроєкту проголосували 5 парламентських фракцій: «Слуга народу» (203 нардепа), «Європейська солідарність» (17), «Батьківщина» (12), «За майбутнє» (16) та «Голос» (6), та дві депутатські групи: «За майбутнє» (16) та «Довіра» (12).

Єдина парламентська фракція, що не підтримала законопроєкт № 5708 – ОПЗЖ. 4 депутати цієї фракції проголосували проти, 12 – утримались, 10 – не голосували, а 18 – не з’явились на сесійне засідання.

Варто додати, що законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» внесли у Верховну Раду ще у червні. Однак до кінця 2021 року парламентарі не встигли його розглянути.

Законопроєкт №5708 передбачає:

визначення умов та порядку отримання фізичними та юридичними особами документів про право власності на цивільну вогнепальну зброю;

класифікацію цивільної вогнепальної зброї;

створення порядку видачі медичної довідки про відсутність протипоказань, які не дозволяють володіти зброєю;

створення Єдиного державного реєстру цивільної вогнепальної зброї та визначення повноважень суб'єктів Єдиного держреєстру;

визначення прав і обов'язків власників зброї;

встановлення порядку отримання права на цивільну вогнепальну зброю та боєприпаси, а також страхування цивільної відповідальності власників зброї;

передбачити обмеження щодо права на цивільну вогнепальну зброю;

передбачити використання зброї для самозахисту;

визначити поняття зон вільних від зброї;

врегулювання вивезення та ввезення зброї з України та в неї;

державний контроль у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Цей законопроєкт, лібералізуючи обіг вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.