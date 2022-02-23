Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про право громадян на вогнепальну зброю

На тлі нової агресії Росії Верховна Рада України сьогодні, 23 лютого, схвалила у першому читанні законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю (№5708). Його підтримали 274 народних депутатів.
За підтримку законопроєкту проголосували 5 парламентських фракцій: «Слуга народу» (203 нардепа), «Європейська солідарність» (17), «Батьківщина» (12), «За майбутнє» (16) та «Голос» (6), та дві депутатські групи: «За майбутнє» (16) та «Довіра» (12).
Єдина парламентська фракція, що не підтримала законопроєкт № 5708 – ОПЗЖ. 4 депутати цієї фракції проголосували проти, 12 – утримались, 10 – не голосували, а 18 – не з’явились на сесійне засідання.
Варто додати, що законопроєкт №5708 «Про право на цивільну вогнепальну зброю» внесли у Верховну Раду ще у червні. Однак до кінця 2021 року парламентарі не встигли його розглянути.
Законопроєкт №5708 передбачає:
Цей законопроєкт, лібералізуючи обіг вогнепальної зброї в Україні, одночасно посилює відповідальність за її незаконне використання.
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