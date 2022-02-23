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Цими вихідними відбудуться навчання з домедичної допомоги

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 132

 

Навчання триватиме протягом 2-3 годин

26 лютого о 16.00 у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Тема: Невідкладні стани. Кількість місць обмежена. Про це повідомив волонтер Роман Бутрімов. 

На зустрічі розглянуть:

  • непритомність;
  • біль в грудній клітині;
  • інсульт;
  • судомний напад;
  • обструкція дихальних шляхів;
  • утоплення. 

По часу, тренінг триватиме 2-3 години. Буде теоретична та практична частини. Із собою мати блокнот та ручку для нотатків.

Обов'язково:

  1. Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
  2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.
  3. Маска і гумові рукавички із собою.
- Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або по телефону 097-716-4785, - розповів Роман. 
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Автор: Альона Душенко
Теги: домедична допомога Роман Бутрімов
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