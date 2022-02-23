Цими вихідними відбудуться навчання з домедичної допомоги

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 132

26 лютого о 16.00 у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Тема: Невідкладні стани. Кількість місць обмежена. Про це повідомив волонтер Роман Бутрімов.

На зустрічі розглянуть:

непритомність;

біль в грудній клітині;

інсульт;

судомний напад;

обструкція дихальних шляхів;

утоплення.

По часу, тренінг триватиме 2-3 години. Буде теоретична та практична частини. Із собою мати блокнот та ручку для нотатків.

Обов'язково:

Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест. Маска і гумові рукавички із собою.

- Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або по телефону 097-716-4785, - розповів Роман.