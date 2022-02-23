Цими вихідними відбудуться навчання з домедичної допомоги

Навчання триватиме протягом 2-3 годин
26 лютого о 16.00 у Кременчуці відбудеться тренінг з домедичної допомоги. Тема: Невідкладні стани. Кількість місць обмежена. Про це повідомив волонтер Роман Бутрімов.
На зустрічі розглянуть:
- непритомність;
- біль в грудній клітині;
- інсульт;
- судомний напад;
- обструкція дихальних шляхів;
- утоплення.
По часу, тренінг триватиме 2-3 години. Буде теоретична та практична частини. Із собою мати блокнот та ручку для нотатків.
Обов'язково:
- Попередній запис. Прізвище, Ім‘я та номер телефону.
- Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.
- Маска і гумові рукавички із собою.
- Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в Особисті повідомлення або по телефону 097-716-4785, - розповів Роман.
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