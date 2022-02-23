Діджея Probass'а з Кременчука хочуть нагородити знаком «За заслуги перед містом»

Кременчужанина Атема Ткаченка (DJ PROBASS) хочуть нагородити почесним знаком «За заслуги перед містом». Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті мерії Кременчука й розглянуть на сесії Кременчуцької міської ради 24 лютого.
Нагадаємо, що за результатами голосування за найяскравіші україномовні денс-треки 2021 року в програмі «Ukraine Dancing Тор 100 2021», яка проходила в ефірі всеукраїнського радіо «KISS РМ» кременчуцькі виконавці PROBASS & HARDI з треком «Доброго вечора (WНERE ARE YOU FROM?)» стали призерами та зайняли 2 місце у вищезгаданому рейтингу. Також завоювали перші місця таких рейтингів: Аррlе Music Тор 100 Electronic Songs, iTunes Тор 100 Electronic Songs, Пuпеs Тор 100 Songs, Radio Тор 100 Electronic Songs.
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