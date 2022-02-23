Діджея Probass'а з Кременчука хочуть нагородити знаком «За заслуги перед містом»

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 251

Кременчужанина Атема Ткаченка (DJ PROBASS) хочуть нагородити почесним знаком «За заслуги перед містом». Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті мерії Кременчука й розглянуть на сесії Кременчуцької міської ради 24 лютого.

- За вагомий особистий внесок у розвиток та підтримку молодіжної культури, національно-патріотичного духу та примноження творчої слави міста, відповідно до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23 вересня 2008 року «Про запровадження почесного знаку «За заслуги перед містом», керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що за результатами голосування за найяскравіші україномовні денс-треки 2021 року в програмі «Ukraine Dancing Тор 100 2021», яка проходила в ефірі всеукраїнського радіо «KISS РМ» кременчуцькі виконавці PROBASS & HARDI з треком «Доброго вечора (WНERE ARE YOU FROM?)» стали призерами та зайняли 2 місце у вищезгаданому рейтингу. Також завоювали перші місця таких рейтингів: Аррlе Music Тор 100 Electronic Songs, iTunes Тор 100 Electronic Songs, Пuпеs Тор 100 Songs, Radio Тор 100 Electronic Songs.