РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території України

Сьогодні, 12:47 Переглядів: 898 Коментарів: 1

РНБО звернулась до Верховної Ради із закликом запровадити надзвичайний стан по всій території України, крім Луганської та Донецької областей, де вже діє особливий режим. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

- Говорили про введення надзвичайного стану. Були жваві обговорення цього питання. Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством. Верховна Рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні матиму доповідь у Раді з цього приводу, — заявив він.

За словами секретаря РНБО, суворість режиму НС відрізнятиметься по регіонах:

- Залежно від тих питань і загроз, які можуть виникати на певних територіях, запроваджуватиметься чи то більш посилений, чи то більш ослаблений НС.

Надзвичайний стан запроваджується указом Президента, після чого його має затвердити Верховна Рада. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом, але не більше ніж на 30 діб.

Серед обмежень та заходів, які можуть застосовуватись у разі введення режиму надзвичайного стану: