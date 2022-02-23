РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан на всій території України

Суворість режиму надзвичайного стану відрізнятиметься по регіонах
РНБО звернулась до Верховної Ради із закликом запровадити надзвичайний стан по всій території України, крім Луганської та Донецької областей, де вже діє особливий режим. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.
- Говорили про введення надзвичайного стану. Були жваві обговорення цього питання. Рішення було прийнято згідно з нашим законодавством. Верховна Рада має це затвердити протягом 48 годин. Я сьогодні матиму доповідь у Раді з цього приводу, — заявив він.
За словами секретаря РНБО, суворість режиму НС відрізнятиметься по регіонах:
- Залежно від тих питань і загроз, які можуть виникати на певних територіях, запроваджуватиметься чи то більш посилений, чи то більш ослаблений НС.
Надзвичайний стан запроваджується указом Президента, після чого його має затвердити Верховна Рада. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом, але не більше ніж на 30 діб.
Серед обмежень та заходів, які можуть застосовуватись у разі введення режиму надзвичайного стану:
- особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи пересування;
- обмеження руху та огляд транспортних засобів;
- посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;
- заборона проведення зборів, мітингів, демонстрацій, спортивних та інших масових заходів;
- введення комендантської години;
- перевірка документів у громадян, у необхідних випадках — особистий огляд, огляд речей, автомобілів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян;
- обмеження продажу зброї, спиртних напоїв;
- вилучення у громадян зареєстрованої вогнепальної та холодної зброї та боєприпасів, а у підприємств — навчальної військової техніки, вибухових, радіоактивних речовин;
- регулювання роботи цивільних теле- і радіопрограм.