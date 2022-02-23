Президент України підписав Указ про призов резервістів для доукомплектування військових частин

Сьогодні, 12:41 Переглядів: 571

Про таке рішення Володимир Зеленський повідомив увечері 22 лютого під час відеозвернення до громадян України

На тлі рішення Росії про введення військ на територію окупованого Донбасу та реальну загрозу широкомасштабного вторгнення російських військ на територію України президент Володимир Зеленський підписав указ про призов громадян, які зараховані до оперативного резерву.

- На сьогодні немає потреби у загальній мобілізації. Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною, як Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України, видано указ про призов резервістів в особливий період. Підкреслюю: йдеться виключно про громадян, зарахованих до оперативного резерву. Маємо підвищити готовність українського війська до всіх можливих змін в оперативній обстановці. За рішенням головнокомандувача Збройних Сил, найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони, - зазначив Президент України у відезверненні.

Варто зауважити, що до складу оперативного резерву входять громадяни, які уклали контракти на проходження військової служби у резерві, а також військовослужбовців, які звільнилися з військової служби під час дії особливого періоду – тобто за останні 8 років. Призов резервістів буде проводитись з метою оперативного доукомплектування бойових частин української армії та інших військових формувань до повного штату.

Закон, який дозволяє призивати на військову службу резервістів в особливий період без оголошення мобілізації, був ухвалений Верховною Радою у квітні 2021 року. Документом було запроваджено новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб із числа резервістів у особливий період. Норми цього закону визначають не лише категорії резервістів, а й головні завдання та порядок проведення призову. Окрім цього, у законі прописана кримінальна відповідальність за ухилення від призову в особливий період.

Текст Указу Президента України про призов резервістів на офіційному Інтернет -представництві глави держави поки на оприлюднений.

Керівник Кремененчуцького районного ТЦК та СП (колишнього військкомату) полковник Роман Сушко на запитання видання відповів, що наразі проводиться оповіщення усіх резервістів, що перебувають на військовому обліку, щодо їх готовності до призову. План призову з кількістю резервістів та їх визначенням по військово-обліковим спеціальностям Кременчуцький районний ТЦК та СП поки не отримував. Але центр готовий провести призов у визначені вищим командуванням строки.

На сторінці командування Сухопутних військ Збройних сил України у Фейсбуці оприлюднене роз’яснення щодо призову, який має розпочатися відсьогодні. Призову підлягатимуть громадяни віком від 18 до 60 років, як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Максимальний термін служби - один рік.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у тих військових частинах і за тим фахом, в яких вони проходили службу до цього та підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві першої черги (ОР-1).

- За призваними резервістами, згідно із законом України, зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата, - ідеться в повідомленні.

Відповідно до указу Президента, ідеться в роз'ясненні, «резервісти оперативного резерву першої черги мають самостійно з’явитись у свої військові частини або ТЦК та СП, за телефонним дзвінком або ж отримавши повістку для явки у свій ТЦК. Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати підтверджуючі документи. За неявку чи ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність».

Резервісти першої черги оперативного резерву — це військовослужбовці, які звільняються зі строкової військової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, які за своїми професійно-психологічними характеристиками і станом здоров’я придатні до служби у військовому резерві та відповідають встановленим вимогам проходження служби у військовому резерві та набули певної військової облікової спеціальності.

Відповідно до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку, протягом доби резервісти можуть бути призвані на військову службу в особливий період без оголошення мобілізації. Право оголосити про такий призов має Президент України — верховний головнокомандувач ЗСУ.

Як сьогодні на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, Україна має змогу призвати 36 тисяч резервістів.