У центрі Кременчука двоє молодиків пограбували чоловіка

22 лютого, близько 23.00, інспектори отримали повідомлення про грабіж на вулиці Шевченка. За попередньою інформацією, група невідомих, відкрито заволоділа майном 35-річного громадянина. Поліцейські передали інформацію з описом ймовірних нападників у радіоефір та розпочали пошук.
Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, відпрацьовуючи прилеглу територію, екіпаж помітив двох чоловіків, які підпадали під орієнтування. Під час проведення поверхневої перевірки у них знайшли речі заявника.
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.
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