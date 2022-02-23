У центрі Кременчука двоє молодиків пограбували чоловіка

Сьогодні, 12:23 Переглядів: 560 Коментарів: 1

22 лютого, близько 23.00, інспектори отримали повідомлення про грабіж на вулиці Шевченка. За попередньою інформацією, група невідомих, відкрито заволоділа майном 35-річного громадянина. Поліцейські передали інформацію з описом ймовірних нападників у радіоефір та розпочали пошук.

Як повідомили у пресслужбі патрульної поліції, відпрацьовуючи прилеглу територію, екіпаж помітив двох чоловіків, які підпадали під орієнтування. Під час проведення поверхневої перевірки у них знайшли речі заявника.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для з'ясування усіх обставин події та надання правової кваліфікації діям затриманих.