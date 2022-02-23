У кременчуцьких школах можуть продовжити дистанційку через «мінування»

Є можливість, що у Кременчуці продовжать дистанційне навчання на наступному тижні. Як заявив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 23 лютого, дітей можуть залишити вдома ще через те, що в Україні почастішати випадки «мінувань» шкіл і дитсадків.
Нагадаємо, подібні ситуації з псевдозамінуваннями Міністерство внутрішніх справ називає елементом гібридної агресії Російської Федерації і просить людей зберігати спокій.
За планом з наступного тижня школярі нашого міста мали вийти на навчання у школах. Тому в п'ятницю, 25 лютого, на засіданні виконкому ухвалять остаточне рішення щодо цього питання.
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