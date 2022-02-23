У кременчуцьких школах можуть продовжити дистанційку через «мінування»

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 341 Коментарів: 1

Є можливість, що у Кременчуці продовжать дистанційне навчання на наступному тижні. Як заявив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 23 лютого, дітей можуть залишити вдома ще через те, що в Україні почастішати випадки «мінувань» шкіл і дитсадків.

Нагадаємо, подібні ситуації з псевдозамінуваннями Міністерство внутрішніх справ називає елементом гібридної агресії Російської Федерації і просить людей зберігати спокій.

- Можливо, на рівні держави буде ініційоване рішення про проведення дистанційного навчання на певний період до стабілізації ситуації. Школи, дитячі садочки стають об'єктами інформаційно-терористичних атак, коли повідомляють про «замінування». Ми можемо вийти по епідеміологічним показникам, але по показникам безпеки треба буде радитися. Є різні думки: чи то виходити і вчитися під загрозою стати об'єктом інформаційної атаки, чи то все-таки продовжити дистанційне навчання. Однозначного рішення, на жаль, поки немає, - сказав мер.

За планом з наступного тижня школярі нашого міста мали вийти на навчання у школах. Тому в п'ятницю, 25 лютого, на засіданні виконкому ухвалять остаточне рішення щодо цього питання.