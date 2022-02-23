Полтавщину сьогодні перевели у помаранчеву зону карантину

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 1 231

Але карантинні обмеження поки не посилюватимуть

23 лютого Полтавщину перевели у помаранчеву зону карантину. Такі дані оприлюднило міністерство охорони здоров'я України.

Причиною цього стало те, що вчора, 22 лютого, у Полтавській області коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування сягнув позначки у 21,8% (при нормативних 20%). Усі інші показники (рівень захворюваності, охоплення тестуванням, рівень госпіталізацій, динаміка рівня госпіталізацій, завантаженість ліжок з киснем) поки залишаються у нормі, що видно з таблиці МОЗ.

Як повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак виданню «Суспільне» , карантинні обмеження в області поки не посилюватимуть. Це зроблять, якщо перевищення показників триматимуться ще протягом двох днів.