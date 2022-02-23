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Кількість обстрілів українських позицій та населених пунктів з боку ворога щодня збільшується

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 748 Коментарів: 9

 

Пресцентр штабу ООС інформує про ситуацію на фронті та втрати наших військ

Пресслужба штабу ООС повідомляє, що упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 96 разів відкривали вогонь по українським позиціям. З них 81 - із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Нагадаємо, що за попередню добу було відповідно 84 та 63 обстріли. Тож, інтенсивність обстрілів позиції українських військ та населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку ворога невпинно зростає.

Усього російсько-окупаційними військами було обстріляні 37 українських населених пунктів. Найбільш інтенсивно вчора обстрілювали місто Щастя – з БМ-21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Десять разів обстріляли Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів

Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Три рази Широкіне – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Обстрілювали також український Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений, а п’ятеро військовослужбовців зазнали бойового травмування.

Сьогодні станом на 7.00 збройні формування РФ 15 здійснили обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

- Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - зазначає пресслужба штабу ООС.
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Автор: Віктор Крук
Теги: російські окупанти війна ООС обстреляли
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Коментарі: 9

1 415
antikola:
Сьогодні, 11:18

так а военное положение в этих областях бубочка не хочет ввести? И дипотношения разорвать с агрессором? Хотя там же бизнес сватовской у него....а это другое!


3 8
148
Sanay:
Сьогодні, 12:21

Вам бы все разорвать, до воен положение ввести, а про последствия для самих же, потом кто будет ныть? Я лично и без военного положения знаю/понимаю, что присходит. Если вам для того что бы понять что происходит, нужно военное положение, то это ваши проблемы.


11 2
1 415
antikola:
Сьогодні, 12:55

Цитата: Sanay
а про последствия для самих же, потом кто будет ныть?
последствия без военного положения мы видим- захват территорий Украины! То что отбили в 14 году-то и держим, хотя мнимое перемирие и действия зеленского отодвинули эти границы немного вглубь страны(напомню луганская и донецкая области были почти полностью захвачены в 14). то что вы знаете и понимаете не остановит путина в ползучем захвате нашей страны, они уже заявляют о границах в пределах этих областей целиком! Вы хоть карту смотрите? так можно зная и понимая отдать Харьков, потом Одессу и немного Киева,да?


2 4
148
Sanay:
Сьогодні, 12:59

Цитата: antikola

 последствия без военного положения мы видим- захват территорий Украины! То что отбили в 14 году-то и держим, хотя мнимое перемирие и действия зеленского отодвинули эти границы немного вглубь страны(напомню луганская и донецкая области были почти полностью захвачены в 14). то что вы знаете и понимаете не остановит путина в ползучем захвате нашей страны, они уже заявляют о границах в пределах этих областей целиком! Вы хоть карту смотрите? так можно зная и понимая отдать Харьков, потом Одессу и немного Киева,да?

Ок что хорошего для страны даст военное положение? Мы пойдем в наступление? А не этого ли хочет Путин, чтоб потом взять все? Что такого супер победного в военном положении, кроме ограничения самих же граждан.


7 2
1 415
antikola:
Сьогодні, 13:16

Цитата: Sanay
что хорошего для страны даст военное положение?
все ресурсы работают только на оборону. нет никаких соплей. хотя бы восточные области должны быть в полной готовности и обеспечении. у нас даже запасов топлива скорее всего нет для техники!!!!не говоря об обеспечении всего остального. Бумажная война и реальная это разное.


1 1
148
Sanay:
Сьогодні, 13:21

Цитата: antikola

...у нас даже запасов топлива скорее всего нет для техники!!!!не говоря об обеспечении всего остального...

Откуда такие познания, что у нас есть, чего нет?


2 0
1 415
antikola:
Сьогодні, 13:23

у нас даже нет закона про финансы в военное время!!!

Рада сьогодні може розглянути законопроєкт про "бюджет воєнного часу"


Цитата: Sanay
Откуда такие познания
с 14 года остались



Цитата: Sanay
что у нас есть, чего нет?
за последние три года военная тема для презедента была на 3 месте, дороги-главная тема.


1 2
148
Sanay:
Сьогодні, 13:27

Ясно, диванный эксперт которому нужно бесполезное военное положение. 


3 2
930
evil:
Сьогодні, 13:55

Количество обстрелов украинских позиций можно фактически полностью свести на нет. На самом деле в этом нет ничего сложного. Всего лишь нужно полностью по всей линии соприкосновения в окопы разместить "распятых мальчиков". В трусиках. Привязанных к доскам обьявлений. 

В качестве таких "распятых мальчиков" рассадить весь партийный корпус ОПЗЖ вместе с их ближайшими родственниками:

Шуфрич, Бойко, Рабинович, Кацман, Левочкин, Волошин, Кива, Козак, Столар, Абрамович, Скорик, Суркис, Кузьмин, Мирошниченко и всех остальных. Здесь очень гармонично будут смотреться так же такие персонажи как Мураев, Елена Бл*доренко, Вилкулы. К ним добавить весь руководящий состав фсб-шной церкви московского педриархата. И весь колектив муравско-медведчуковских телеканалов. Да если всю эту п*здоту вместе с родственниками в два ряда посадить распятыми вдоль линии соприкосновения, то как раз кроме зоны ООС можно даже и границу с Беларусью и все черноморско-азовское побережье перекрыть. Ну а на самом обстреливаемом участке (как вишенку на торте) обязаны посадить все семейство Медведчуков. Вместе с его "паломницей" полоумницей. 


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