Кількість обстрілів українських позицій та населених пунктів з боку ворога щодня збільшується

Пресслужба штабу ООС повідомляє, що упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 96 разів відкривали вогонь по українським позиціям. З них 81 - із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Нагадаємо, що за попередню добу було відповідно 84 та 63 обстріли. Тож, інтенсивність обстрілів позиції українських військ та населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку ворога невпинно зростає.
Усього російсько-окупаційними військами було обстріляні 37 українських населених пунктів. Найбільш інтенсивно вчора обстрілювали місто Щастя – з БМ-21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Десять разів обстріляли Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.
Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів
Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.
Три рази Широкіне – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.
Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.
Обстрілювали також український Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений, а п’ятеро військовослужбовців зазнали бойового травмування.
Сьогодні станом на 7.00 збройні формування РФ 15 здійснили обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.
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