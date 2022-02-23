Кількість обстрілів українських позицій та населених пунктів з боку ворога щодня збільшується

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 748 Коментарів: 9

Пресцентр штабу ООС інформує про ситуацію на фронті та втрати наших військ

Пресслужба штабу ООС повідомляє, що упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації 96 разів відкривали вогонь по українським позиціям. З них 81 - із застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Нагадаємо, що за попередню добу було відповідно 84 та 63 обстріли. Тож, інтенсивність обстрілів позиції українських військ та населених пунктів вздовж лінії розмежування з боку ворога невпинно зростає.

Усього російсько-окупаційними військами було обстріляні 37 українських населених пунктів. Найбільш інтенсивно вчора обстрілювали місто Щастя – з БМ-21 «Град», танків, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Десять разів обстріляли Новотроїцьке – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Дев’ять разів Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, ручних протитанкових гранатометів, протитанкових керованих комплексів, підствольних гранатометів.

Шість разів Кримське – з БМП, артилерії калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

П’ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Чотири рази Гранітне – з артилерії калібру 152 мм та 122 мм, станкових автоматичних гранатометів

Три рази Станицю Луганську – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів.

Три рази Широкіне – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру120 мм та 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

Двічі Попасну – з мінометів калібру 120 мм.

Обстрілювали також український Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець загинув, ще один був поранений, а п’ятеро військовослужбовців зазнали бойового травмування.

Сьогодні станом на 7.00 збройні формування РФ 15 здійснили обстрілів, 14 з яких із застосуванням важкого озброєння.

- Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, - зазначає пресслужба штабу ООС.