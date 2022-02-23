Нардеп від Кременчука не голосував за розгляд законопроєкту щодо збільшення видатків на оборону на 50 млрд

Вчора, 22 лютого, на пленарному засіданні Верховної Ради України народні депутати голосували за пропозицію свого колеги Артура Герасимова щодо включення в порядок денний законопроєкту №6542, який передбачає збільшення видатків на оборону, зокрема на забезпечення військовослужбовців та збільшення стратегічних резервів, на 50 млрд грн.
Рішення було прийняте більшістю голосів. За пропозицію проголосували 254 народні депутати. Проти було усього двоє, а утримались – 34. Проте 69 присутніх у залі нардепа взагалі не голосували. Серед них і народний депутат від Кременчука Олексій Мовчан.
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