Україна, Світ, Війна

В уряді повідомили про ситуацію в енергосистемі України після нічного удару

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 202

 

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовували аварійні знеструмлення

У ніч з 24 на 25 листопада російські війська завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. Внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині. У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Уночі російська армія атакувала Україну 22 ракетами та 464 ударними БпЛА — Повітряні сили

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях були застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

На Полтавщині скасували графік аварійного відключення світла

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

— Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему, — йдеться в повідомленні.
Автор: Віктор Крук
