Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які випускаються з інтернатів, отримають допомогу від держави

Сьогодні, 07:45

Кабінет міністрів України підтримав законодавчі зміни, які гарантують випускникам інтернатних закладів — дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, додаткові грошові виплати й забезпечення одягом та інвентарем. Про це повідомив «Урядовий портал».

Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України на виконання Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.

Держава гарантує повне забезпечення для зазначених категорій під час навчання та перебування в інтернатних закладах до 18 років або 23 років, якщо дитина продовжує навчання.

Крім того, випускники інтернатних закладів після випуску отримують:

одноразову грошову допомогу в розмірі шести прожиткових мінімумів;

одяг, взуття, техніку та інвентар на суму не менш як 40 неоподаткованих мінімумів.

— За бажанням самих випускників, замість забезпечення речами, вони отримують компенсацію. Одноразова грошова допомога та забезпечення речами відбувається за рахунок інтернатних закладів, - йдеться в повідомленні.

Урядова постанова також передбачає, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах чи влаштовані до ДБСТ та прийомної сім’ї, після здобуття освіти чи проходження служби у війську, забезпечуються житлом позачергово.

