Сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які випускаються з інтернатів, отримають допомогу від держави

Кабінет міністрів України підтримав законодавчі зміни, які гарантують випускникам інтернатних закладів — дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, додаткові грошові виплати й забезпечення одягом та інвентарем. Про це повідомив «Урядовий портал».
Відповідну постанову розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України на виконання Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024-2028 роки.
Держава гарантує повне забезпечення для зазначених категорій під час навчання та перебування в інтернатних закладах до 18 років або 23 років, якщо дитина продовжує навчання.
Крім того, випускники інтернатних закладів після випуску отримують:
Урядова постанова також передбачає, що діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають в інтернатних закладах чи влаштовані до ДБСТ та прийомної сім’ї, після здобуття освіти чи проходження служби у війську, забезпечуються житлом позачергово.
Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що на Полтавщині 1339 дітям загиблих захисників і захисниць України надали матеріальну допомогу з обласного бюджету.
Раніше ми писали, що троє кременчужан із числа дітей-сиріт отримали квартири за кошти національної пільгової програми.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.