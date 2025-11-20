Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

В Україну повернули тіла 1000 загиблих — Координаційний штаб

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 183

  

У штабі заявили, що найближчим часом проведуть необхідні експертизи та зроблять ідентифікацію репатрійованих тіл

Сьогодні, 20 листопада, відбулися масштабні репатріаційні заходи, у результаті яких в Україну повернуто 1000 тіл, що, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомив Координаційний штаб.

  

Найближчим часом слідчі спільно з експертними установами МВС здійснять усі необхідні експертизи та проведуть ідентифікацію репатрійованих тіл.

Повернення полеглих стало можливим завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України.

 

Україна висловлює вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння, а також підрозділам цивільно-військового співробітництва ЗСУ, які забезпечують транспортування тіл до спеціалізованих установ для подальшої судово-медичної експертизи.

18 серпня 2025 року в Україну повернули тіла також 1000 загиблих військовослужбовців.

Автор: Віктор Крук
Теги: загиблі на війні тіло Червоний Хрест
