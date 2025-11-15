Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава формує комплексну систему турботи про дітей – від народження до школи
ГО "Захист держави"
Корупція під час війни — злочин проти держави: заява організації
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Соціальний захист

Сьогодні — останній день подати заяву на «Пакунок школяра» через застосунок Дія

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 108

 Прийом нових заяв завершується 15 листопада, опрацювання поданих триватиме

15 листопада — останній день, коли можна оформити заяву на одноразову допомогу за державною програмою «Пакунок школяра». Після цієї дати нові звернення не прийматимуть, але вже подані заяви продовжать опрацьовувати. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Оскільки сьогодні субота та вихідний день, подати заяву можна лише онлайн через застосунок Дія. Для цього потрібні ID-картка або закордонний паспорт та верифікований податковий номер.

У Дії необхідно:

  1. Відкрити розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра.
  2. Обрати дитину, на яку оформлюється допомога.
  3. Вибрати або створити Дія.Картку.
  4. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Кошти надходять на Дія.Картку, оплатити ними можна безготівково у магазинах та онлайн. Список з понад 27 тисяч торгових точок, які приймають оплату «Пакунком школяра», доступний на спеціальній платформі. Використати допомогу потрібно протягом 180 днів.

Програма передбачає 5 000 грн для родин першокласників на необхідні товари: канцелярію, книги, одяг та взуття. Найчастіше родини витрачають гроші саме на дитячий одяг.

Бюджет програми становить 1,22 млрд грн. Станом на зараз вона виконана на 84%: понад 1 млрд грн виплат отримали майже 202 тисячі родин, які вже витратили понад 730 млн грн.

Також сьогодні розпочалось оформлення допомоги за програмою «Зимова підтримка» — 1 000 грн на сезонні потреби.

ПО ТЕМІ:

Запрацювала мапа магазинів для програми «Пакунок школяра»

0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: bug.org.ua
Теги: пакунок школяра Дія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх