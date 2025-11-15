Сьогодні — останній день подати заяву на «Пакунок школяра» через застосунок Дія

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 108

15 листопада — останній день, коли можна оформити заяву на одноразову допомогу за державною програмою «Пакунок школяра». Після цієї дати нові звернення не прийматимуть, але вже подані заяви продовжать опрацьовувати. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

Оскільки сьогодні субота та вихідний день, подати заяву можна лише онлайн через застосунок Дія. Для цього потрібні ID-картка або закордонний паспорт та верифікований податковий номер.

У Дії необхідно:

Відкрити розділ Сервіси → Допомога від держави → Пакунок школяра. Обрати дитину, на яку оформлюється допомога. Вибрати або створити Дія.Картку. Перевірити дані та підписати заяву Дія.Підписом.

Кошти надходять на Дія.Картку, оплатити ними можна безготівково у магазинах та онлайн. Список з понад 27 тисяч торгових точок, які приймають оплату «Пакунком школяра», доступний на спеціальній платформі. Використати допомогу потрібно протягом 180 днів.

Програма передбачає 5 000 грн для родин першокласників на необхідні товари: канцелярію, книги, одяг та взуття. Найчастіше родини витрачають гроші саме на дитячий одяг.

Бюджет програми становить 1,22 млрд грн. Станом на зараз вона виконана на 84%: понад 1 млрд грн виплат отримали майже 202 тисячі родин, які вже витратили понад 730 млн грн.

Також сьогодні розпочалось оформлення допомоги за програмою «Зимова підтримка» — 1 000 грн на сезонні потреби.