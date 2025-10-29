Нові правила сплати за землю: податкова дала роз’яснення

Сьогодні, 16:39 Переглядів: 189

З 1 жовтня набули чинності оновлені правила сплати за землю у разі зміни власника нерухомості. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Відтепер, якщо обов’язок сплати переходить до нового власника, сума, яку вже сплатив попередній користувач, може бути зарахована в рахунок майбутніх платежів нового. Це можливо за умови, що новий власник відшкодує попередньому платнику сплачену суму на підставі висновку контролюючого органу.

Такі зміни внесено Законом України від 16 липня 2025 року, який набув чинності з початку жовтня. Документ оновлює положення Податкового кодексу та інших законодавчих актів.

У податковій нагадують, що відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, у разі придбання будинку чи споруди право власності на земельну ділянку під ними переходить автоматично. Якщо ділянка орендована, то до набувача переходить і право користування нею.

«Нові правила спрямовані на спрощення процесу переходу обов’язку сплати за землю при зміні власника, уникнення подвійної сплати та підвищення прозорості розрахунків із бюджетом», — зазначили в ДПС.

Нагадаємо, ми писали, що зміниться в Україні з 1-го жовтня: перехід на зимовий час, виплата базової соцдопомоги для усіх та вʼїзд до ЄС по-новому.