Україна, Світ, Соціальний захист

В Україні пропонують підвищити розміри допомоги по безробіттю та платити довше

Сьогодні, 09:20 Переглядів: 69

 

Законопроєкт передбачає збільшення терміну отримання допомоги з 90 до 180 днів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14096, який передбачає підвищення максимальної виплати по безробіттю в Україні до 12 тисяч гривень. Його ініціаторами стали двоє народних депутатів – голова парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова та Ігор Васильєв.

Законопроєкт передбачає відновити контроль правління Фонду безробіття над його бюджетом. Таким чином, Фонд безробіття поверне собі право розглядати й затверджувати кошторис, що, на думку авторів законопроєкту, посилить соціальний захист громадян, які втратили роботу.

У пояснювальній записці до законопроєкту №14096 йдеться про те, що під час воєнного стану уряд отримав право самостійно ухвалювати бюджет Фонду безробіття без погодження з його правлінням. Це рішення дозволило оперативно реагувати на виклики, проте призвело до дисбалансу у витратах.

Зокрема, за останні два роки з бюджету Фонду до державної скарбниці було вилучено 15 млрд грн. При цьому на основну мету Фонду — виплату допомоги по безробіттю — спрямовувалась лише невелика частина доходів.

У 2024 році на такі виплати пішло лише 2,1 млрд грн із загальних доходів у 27,3 млрд грн (7,6%), а у 2025 році заплановано 6,3 млрд грн (28%).

Законопроєкт також передбачає збільшення терміну отримання допомоги з 90 до 180 днів. Для людей передпенсійного віку виплати можуть тривати до 360 днів. Крім того, пропонується збільшити максимальний розмір допомоги по безробіттю до 150% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Наприклад, нині мінімальний розмір допомоги становить 3600 грн, що дорівнює 45% від мінімальної зарплати (8000 грн). Завдяки змінам держава прагне забезпечити більш справедливий баланс між мінімальними і максимальними виплатами, враховуючи страхові внески, які працівники сплачували до Фонду.

Якщо законопроєкт №14096 ухвалять, додаткових витрат із держбюджету на його реалізацію не буде потрібно: фінансування здійснюватиметься у межах наявних ресурсів Фонду безробіття. 

Очікується, що такі законодавчі зміни посилять соціальний захист безробітних.

Нагадаємо, раніше ми писали, що безробітні в Україні мають право отримати грошову допомогу від держави. Для цього потрібно стати на облік до центру зайнятості.

Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт допомога безробіття безробітні
