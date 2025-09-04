Нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» отримають статус та державні гарантії

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 91

Верховна Рада прийняла закон щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

У середу, 3 вересня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13570, за яким військовослужбовців, нагороджених відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», офіційно віднесено до категорії осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною. Відтепер вони матимуть право на статус та гарантії від держави.

Ініціатором законопроєкту виступив Президент України Володимир Зеленський.

Що передбачає цей законопроєкт

Українські воїни, нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» отримають:

статус та соціальний захист, передбачений для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;

безоплатно та почесне поховання таких осіб з військовими почестями, зокрема можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі;

щомісячні грошові виплати у розмірі півтори мінімальної зарплати.

Цей законопроєкт вносить відповідні зміни:

до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

доповнює статті 14 та 151 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

вносить зміни до Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян».

Далі ухвалений законопроєкт буде переданий на підпис Президенту України. Впродовж трьох місяців з дня набрання чинності закону Кабмін має привести свої нормативно-правові акти у відповідність.

Як зазначили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України, прийнятий закон позитивно впливатиме на інтереси військовослужбовців, які нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», оскільки на законодавчому рівні визнає таких військовослужбовців особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що надасть їм право на відповідні державні гарантії.

Детальніше ознайомитися з документом можна за цим посиланням.

Нагадаємо, у липні ми писали, що відзнака «Хрест бойових заслуг» стане однією з найвищих нагород України. Наразі «Хрест бойових заслуг» має радше символічну вагу, але після ухвалення закону нагорода надаватиме воїнам реальні пільги. Станом на 29 липня цією відзнакою нагороджені 318 військовослужбовців.

31 січня 2025 року Президент України вручив 13 захисникам нагороду «Хрест бойових заслуг». Серед нагороджених — випускник Кременчуцького військового ліцею 2011 року підполковник Дмитро Зінченко.