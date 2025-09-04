Нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» отримають статус та державні гарантії

ГО "Захист держави"
Фортифікаційні споруди чи корупційні схеми?
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

Нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» отримають статус та державні гарантії

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 91

 

Верховна Рада прийняла закон щодо визнання осіб, яких нагороджено відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною

У середу, 3 вересня, Верховна Рада України прийняла за основу та в цілому законопроєкт № 13570, за яким військовослужбовців, нагороджених відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», офіційно віднесено до категорії осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною. Відтепер вони матимуть право на статус та гарантії від держави.

Ініціатором законопроєкту виступив Президент України Володимир Зеленський.

Що передбачає цей законопроєкт

Українські воїни, нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» отримають:

  • статус та соціальний захист, передбачений для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною;
  • безоплатно та почесне поховання таких осіб з військовими почестями, зокрема можливість почесного поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі;
  • щомісячні грошові виплати у розмірі півтори мінімальної зарплати.

Цей законопроєкт вносить відповідні зміни:

  • до статті 11 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
  • доповнює статті 14 та 151 Закону України «Про поховання та похоронну справу»;
  • вносить зміни до Закону України «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян».

Далі ухвалений законопроєкт буде переданий на підпис Президенту України. Впродовж трьох місяців з дня набрання чинності закону Кабмін має привести свої нормативно-правові акти у відповідність.

Як зазначили у пресслужбі Апарату Верховної Ради України, прийнятий закон позитивно впливатиме на інтереси військовослужбовців, які нагороджені відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг», оскільки на законодавчому рівні визнає таких військовослужбовців особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, що надасть їм право на відповідні державні гарантії.

Детальніше ознайомитися з документом можна за цим посиланням.

Нагадаємо, у липні ми писали, що відзнака «Хрест бойових заслуг» стане однією з найвищих нагород України. Наразі «Хрест бойових заслуг» має радше символічну вагу, але після ухвалення закону нагорода надаватиме воїнам реальні пільги. Станом на 29 липня цією відзнакою нагороджені 318 військовослужбовців.

31 січня 2025 року Президент України вручив 13 захисникам нагороду «Хрест бойових заслуг». Серед нагороджених — випускник  Кременчуцького військового ліцею 2011 року підполковник Дмитро Зінченко

0
Автор: Віктор Крук
Теги: законопроєкт Хрест бойових заслуг президент Зеленский статус пільговики
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх