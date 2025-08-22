До України повернули 65 громадян, яких Росія покинула в буферній зоні на кордоні з Грузією

65 громадян України, яких Росія примусово вивезла до буферної зони на кордоні з Грузією, повернули додому. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, українців — частина з яких відбувала покарання, а частина вважалася зниклими безвісти — росіяни вивезли до прикордонного пункту й покинули напризволяще. Люди залишилися без документів, засобів до існування, належного харчування та медичної допомоги.
Повернення українців стало можливим завдяки спільній роботі МВС, МЗС, МОЗ, Мін’юсту, СБУ, а також правоохоронців Молдови й Грузії. Нині з кожною людиною працюють фахівці — юридично, медично й у питаннях безпеки.
Серед евакуйованих — 10 жінок і 8 важкохворих осіб.
Нагадаємо, що в липні з російського полону повернувся кременчуцький воїн Олександр Михайлик.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.