На запрошення військових 116-ї окремої механізованої бригади відбулася зустріч із родинами військовополонених та зниклих

Обговорили правовий захист, інформаційну підтримку та взаємодію з державними органами

На запрошення військових 116-ї окремої механізованої бригади у Чернівцях відбулася зустріч із родинами українських військовополонених та зниклих безвісти. про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими

Участь у заході взяли представники Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Офісу Омбудсмана України та Національної поліції Чернівецької області.

Під час спілкування порушували питання правового захисту родин, особливостей процедури підтвердження статусу зниклих безвісти та військовополонених, а також механізмів взаємодії з органами влади.

Організатори наголосили, що такі зустрічі важливі не лише з точки зору юридичної підтримки, а й як прояв уваги та турботи до родин захисників, які переживають біль і невизначеність.

— Ми продовжуємо працювати, аби родини військовополонених і зниклих безвісти відчували підтримку держави та суспільства, — підкреслили учасники заходу.

Нагадаємо, що у День піхоти ЗСУ, 6 травня, Зеленський вручив 116-ій окремій механізованій бригаді 10-го армійського корпусу бойовий прапор — символ стійкості, мужності й відданості Україні.