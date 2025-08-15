У водосховищах України — найменші запаси води за 10 років

Цьогоріч у водосховищах України зафіксували найменші за десятиріччя запаси води. Причина — низька водність під час весняного водопілля. Про це повідомили в «Укргідроенерго».

У компанії зазначили, що працюють над раціональним використанням води, аби накопичити достатні об’єми до осені та підготувати гідроелектростанції й гідроакумулюючі станції до зими.

— «Укргідроенерго» не лише виробляє електроенергію, а й забезпечує водопостачання споживачів. Тому потрібно постійно тримати запас і дотримуватися рівнів води у водосховищах. На жаль, зараз вони значно нижчі, ніж торік, — йдеться в повідомленні.

Окрім підтримки роботи станцій та балансування енергосистеми, компанія проводить реконструкцію та планові ремонти на об’єктах. За словами гідроенергетиків, нинішня підготовка до осінньо-зимового періоду — унікальний досвід, адже всі ці заходи реалізують одночасно.

