У водосховищах України — найменші запаси води за 10 років

Цьогоріч у водосховищах України зафіксували найменші за десятиріччя запаси води. Причина — низька водність під час весняного водопілля. Про це повідомили в «Укргідроенерго».
У компанії зазначили, що працюють над раціональним використанням води, аби накопичити достатні об’єми до осені та підготувати гідроелектростанції й гідроакумулюючі станції до зими.
Окрім підтримки роботи станцій та балансування енергосистеми, компанія проводить реконструкцію та планові ремонти на об’єктах. За словами гідроенергетиків, нинішня підготовка до осінньо-зимового періоду — унікальний досвід, адже всі ці заходи реалізують одночасно.
Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці викрили зловживання під час укріплення берегової лінії Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка.
