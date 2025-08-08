Російські окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини для усиновлення

У каталозі дітей кваліфікують по кольору волосся та очей — як звичайний товар, що нагадує работоргівлю ХХІ сторіччя
Росіяни створили онлайн-каталог, в якому можна «вибрати» за своїм смаком та вподобою українську дитину з Луганщини для усиновлення. У каталозі розміщені їхні фото, опис зовнішності та характеру. Громадські активісти називають це сучасною торгівлею дітьми, яка легалізує їхнє викрадення. Про це написав у Facebook керівник організації Save Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених дітей, Микола Кулеба.
За його словами, каталог розміщений на сайті так званого «міністерства освіти і науки лнр». У ньому можна «вибрати» собі дитину на усиновлення, спираючись на фото з підписами, в яких розповідається про її характер та захоплення.
Він додав, що більшість дітей у цьому «каталозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим — просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.
