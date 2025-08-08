Олена Шуляк
Україна, Світ, Війна

Російські окупанти створили онлайн-каталог з українськими дітьми з Луганщини для усиновлення

Сьогодні, 11:01

 

У каталозі дітей кваліфікують по кольору волосся та очей — як звичайний товар, що нагадує работоргівлю ХХІ сторіччя

Росіяни створили онлайн-каталог, в якому можна «вибрати» за своїм смаком та вподобою українську дитину з Луганщини для усиновлення. У каталозі розміщені їхні фото, опис зовнішності та характеру. Громадські активісти називають це сучасною торгівлею дітьми, яка легалізує їхнє викрадення. Про це написав у Facebook керівник організації Save Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених дітей, Микола Кулеба.

За його словами, каталог розміщений на сайті так званого «міністерства освіти і науки лнр». У ньому можна «вибрати» собі дитину на усиновлення, спираючись на фото з підписами, в яких розповідається про її характер та захоплення.

— На наспіх створеному сайті можна буквально «вибрати» собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар: «слухняна», «спокійна» тощо. Уявіть лише — ви можете відфільтрувати дітей не тільки за статтю, але й за кольором очей та волосся! Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів. Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити, — зазначив Микола Кулеба.

 

Він додав, що більшість дітей у цьому «каталозі» народилися до окупації Луганщини й мали українське громадянство. Батьки деяких з них були вбиті саме окупаційною владою, іншим — просто зробили російські документи, щоб легалізувати викрадення.

— Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж Луганського «міністерства освіти». Вся доказова база їхніх злочинів — прямо на їхніх офіційних ресурсах — резюмував Кулеба й додав, що Save Ukraine робить все, щоб повернути цих дітей в Україну.

 

Автор: Віктор Крук Джерело фото: Save Ukraine
Теги: викрадення діти усиновлення каталог Луганщина окупанти
