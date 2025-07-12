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Червень став найкривавішим місяцем війни для цивільних — звіт ООН

Сьогодні, 10:33 Переглядів: 217

 За один місяць — 232 загиблих та понад 1340 поранених. Росія посилила удари по мирних містах

У червні 2025 року Україна пережила найкривавіший місяць для цивільного населення з початку повномасштабної війни. Про це пише Полтавський обласний ТЦК та СП з посиланням на звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

Згідно з даними, внаслідок бойових дій постраждали щонайменше 1575 цивільних:

  • 232 людини загинули
  • 1343 — отримали поранення

Особливо потерпають мешканці міст, які стали мішенями далекобійної зброї. Так, у Києві, Дніпрі та Харкові один удар часто спричиняв десятки поранених.

У порівнянні з червнем 2024 року:

  • кількість ракетних і дронових ударів зросла у 10 разів
  • поранених цивільних стало на 64% більше
  • загиблих — на 17% більше

16 регіонів і Київ фіксували атаки по мирних жителях. У прифронтових містах, зокрема на Херсонщині та Донеччині, більшість жертв спричинили удари дронами малої дальності.

Очільниця Місії Даніель Белль зазначила:

«Цивільне населення по всій Україні стикається з такими стражданнями, яких ми не бачили більше трьох років. Діти ночують не в ліжках, а в коридорах, підвалах чи ваннах… Такий досвід залишає глибокі психологічні травми».

У Полтавському ТЦК зазначили, що Росія воює не лише з військовими, а й зі всім українським народом, використовуючи системний терор як метод агресії.

Нагадаємо, що сьогодні кількість жертв удару по ТЦК у Полтаві зросла до чотирьох — у лікарні померла ще одна жінка.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ТЦК та СП смерть війна ООН
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