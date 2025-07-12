Червень став найкривавішим місяцем війни для цивільних — звіт ООН

У червні 2025 року Україна пережила найкривавіший місяць для цивільного населення з початку повномасштабної війни. Про це пише Полтавський обласний ТЦК та СП з посиланням на звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.
Згідно з даними, внаслідок бойових дій постраждали щонайменше 1575 цивільних:
Особливо потерпають мешканці міст, які стали мішенями далекобійної зброї. Так, у Києві, Дніпрі та Харкові один удар часто спричиняв десятки поранених.
У порівнянні з червнем 2024 року:
16 регіонів і Київ фіксували атаки по мирних жителях. У прифронтових містах, зокрема на Херсонщині та Донеччині, більшість жертв спричинили удари дронами малої дальності.
Очільниця Місії Даніель Белль зазначила:
У Полтавському ТЦК зазначили, що Росія воює не лише з військовими, а й зі всім українським народом, використовуючи системний терор як метод агресії.
Нагадаємо, що сьогодні кількість жертв удару по ТЦК у Полтаві зросла до чотирьох — у лікарні померла ще одна жінка.
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