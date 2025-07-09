СБУ затримала двох китайських шпигунів, які хотіли вкрасти секретну технологію виробництва українських ракет «Нептун»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 15

Саме ракетою «Нептун» у 2022 році було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Про це повідомила пресслужба СБУ.

У повідомленні нагадали, що це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме ракетою «Нептун» у 2022 році було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва».

Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів». Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідувальної активності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у червні ми писали, що на Полтавщині 16-річний студент працював на російське ГРУ - займався коригуванням ракетних ударів на території Полтавської та Дніпропетровської областей.