Олена Шуляк
Олена Шуляк назвала три головних реформи, які змінюють Україну
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна

СБУ затримала двох китайських шпигунів, які хотіли вкрасти секретну технологію виробництва українських ракет «Нептун»

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 15

 

Саме ракетою «Нептун» у 2022 році було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Про це повідомила пресслужба СБУ.

У повідомленні нагадали, що це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Саме ракетою «Нептун» у 2022 році було знищено флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер «Москва».

Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того, як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів». Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідувальної активності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів. Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у червні ми писали, що на Полтавщині 16-річний студент працював на російське ГРУ - займався коригуванням ракетних ударів на території Полтавської та Дніпропетровської областей

0
Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ Китай ракета Нептун
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх