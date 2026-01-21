Під час виконання бойового завдання загинув військовий з Кременчуччини Андрій Кондратьєв

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 369

11 січня 2026 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Красноярське Куп’янського району Харківської області загинув головний сержант Кондратьєв Андрій Сергійович.

Військовий народився 25 листопада 1969 року в селищі Октябрському (Казахстан). У 1970-х роках його родина переїхала до Горішніх Плавнів. Після закінчення середньої школи № 4 та проходження строкової служби присвятив понад 30 років роботі на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у цеху виробництва окатків. Паралельно здобув освіту гірничого техніка-технолога у Криворізькому політехнічному технікумі.

26 лютого 2022 року Андрій Сергійович пішов на війну добровольцем. За роки служби він виявив неабияку стійкість та мужність, за що був нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача ЗСУ «Сталевий хрест».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.