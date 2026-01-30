ГО "Захист держави"
Кременчук, Війна

Уже рік петиція щодо надання звання Героя України Олександру Яцині перебуває на розгляді

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 385

«Для нас він вже є Героєм», — Ольга Яцина, дружина загиблого воїна

Два роки тому, 30 січня 2024-го, на війні загинув кременчужанин Олександр Яцина. Рік тому, 30 січня 2025-го, його дружина Ольга, створила петицію щодо надання чоловіку звання Героя України посмертно. Петиція набрала понад 25 тисяч голосів, проте й досі перебуває на розгляді.

— Я написала безліч листів до військової частини та Офісу Президента. Але поки відповідь одна — чекати, — каже пані Ольга й підкреслює, що для неї, їх родини, друзів, знайомих та побратимів Олександр вже є Героєм України.

 Олександр Яцина народився в селі Кривуші. Навчався в Кременчуцькій гімназії № 2, ВПУ № 7, яке закінчив з червоним дипломом, у Крну ім. М.Остроградського на юридичному факультеті.

Працював оперуповноваженим сектору карного розшуку в поліції. Служив в Національній Гвардії України.

З 2014 року став на захист країни, брав участь в АТО, отримав нагороду «За участь в Антитерористичній операції» від Президента України Петра Порошенка та медаль «Ветеран війни» в 2016 році. Брав участь в боях в м. Червоний Лиман, Слов’янськ, Дебальцеве, Широкино, Маріуполь.

 З першого дня повномасштабної війни став на захист країни, проходив службу в Чернігівський області. 

Виконуючи бойове завдання в Авдіївці Донецької області 30.01.2024 загинув в бою за територіальну цілісність і незалежність своєї країни.

— Він був найкращим, сином, батьком, братом і чоловіком. Мав багато товаришів, друзів, побратимів. Завжди життєрадісний, добрий, щирий, справедливий, — згадує пані Ольга.

Колишні колеги пам’ятають його доброзичливим чоловіком із позитивною енергією.

— Врівноважений, спокійний, комунікабельний, — таким його знаю та пам’ятаю, — каже Олександр Веснянко.

Ольга Щипець каже:

«Для мене він назавжди — Шурік. А ще той самий «Бетмен на крилах ночі». Саме так він колись представився. Легкий, веселий, швидкий, як вітер. Шурік умів бути різним. Але всі завжди знали: у нього є своя позиція, свій характер та своє бачення. За це його поважали і дуже любили близькі та друзі. Шурік — це патріот. Людина-профі, яка ніколи не робила свою справу наполовину. Людина-кремінь, зі своїми уявленнями про правильне і неправильне, людина, яка не вміла сліпо слухати вказівки, якщо вони йшли всупереч його совісті. Ззовні він часто здавався спокійним, але цей спокій був схожий на океан: гладь на поверхні ніколи не означала відсутності глибини чи сили».

Побратим Олександр Гриценко каже:

— Перш за все хочеться подякувати батькам Саші. Вони виховали справжнього патріота своєї країни і чоловіка, який йшов у бій без страху. На прихильний жаль ми не змогли вберегти Сашка та й не його одного. Ця війна забрала у нас дуже багато побратимів і просто чудових людей. Ми завжди пам’ятатимемо нашого побратима як сміливу і добру людину.

Раніше ми писали, що у Кременчуці просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Олександру Яцині 

та розповідали, яким був Олександр за життя:


1
Автор: Мирослава Українська
Теги: загиблий Герой України петиція війна
