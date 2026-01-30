Уже рік петиція щодо надання звання Героя України Олександру Яцині перебуває на розгляді

Два роки тому, 30 січня 2024-го, на війні загинув кременчужанин Олександр Яцина. Рік тому, 30 січня 2025-го, його дружина Ольга, створила петицію щодо надання чоловіку звання Героя України посмертно. Петиція набрала понад 25 тисяч голосів, проте й досі перебуває на розгляді.
Олександр Яцина народився в селі Кривуші. Навчався в Кременчуцькій гімназії № 2, ВПУ № 7, яке закінчив з червоним дипломом, у Крну ім. М.Остроградського на юридичному факультеті.
Працював оперуповноваженим сектору карного розшуку в поліції. Служив в Національній Гвардії України.
З 2014 року став на захист країни, брав участь в АТО, отримав нагороду «За участь в Антитерористичній операції» від Президента України Петра Порошенка та медаль «Ветеран війни» в 2016 році. Брав участь в боях в м. Червоний Лиман, Слов’янськ, Дебальцеве, Широкино, Маріуполь.
З першого дня повномасштабної війни став на захист країни, проходив службу в Чернігівський області.
Виконуючи бойове завдання в Авдіївці Донецької області 30.01.2024 загинув в бою за територіальну цілісність і незалежність своєї країни.
Колишні колеги пам’ятають його доброзичливим чоловіком із позитивною енергією.
Ольга Щипець каже:
Побратим Олександр Гриценко каже:
Раніше ми писали, що у Кременчуці просять підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Олександру Яцині
та розповідали, яким був Олександр за життя:
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.