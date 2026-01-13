Кременчук може отримати потужні генератори від Полтави за потреби

Кременчуцька громада за потреби може отримати від Полтави потужні генератори, які обласний центр отримав від іноземних партнерів. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова під час свого річного звіту 12 січня.
Мова йде про генератори на 500 та 700 кВт для комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс».
Нагадаємо, нещодавно дві громади Кременчуцького району отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат від Тайваню.
