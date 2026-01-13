Кременчук може отримати потужні генератори від Полтави за потреби

Кременчуцька громада за потреби може отримати від Полтави потужні генератори, які обласний центр отримав від іноземних партнерів. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова під час свого річного звіту 12 січня.

Мова йде про генератори на 500 та 700 кВт для комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс».

— Надпотужні генератори, вони такі є тільки у рятувальних служб на базі громад, вони у нас одні із єдиних. Тому ми з Кременчуком завжди на зв’язку, і пан Малецький знає, що якщо такі генератори там потрібні будуть, то ми обов’язково дамо їх у користування. Їх запуск означає (використання — ред.) великого ресурсу, тому вони мають запускатись у критичних ситуаціях, — сказала Ямщикова.

Нагадаємо, нещодавно дві громади Кременчуцького району отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат від Тайваню.