Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
ГО "Захист держави"
Аллу Заможську нагороджено відзнакою Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Кременчук може отримати потужні генератори від Полтави за потреби

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 257 Коментарів: 1

Мова йде про генератори на 500 та 700 кВт

Кременчуцька громада за потреби може отримати від Полтави потужні генератори, які обласний центр отримав від іноземних партнерів. Про це повідомила секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова під час свого річного звіту 12 січня. 

Мова йде про генератори на 500 та 700 кВт для комунального підприємства «Полтаваелектроавтотранс».

— Надпотужні генератори, вони такі є тільки у рятувальних служб на базі громад, вони у нас одні із єдиних. Тому ми з Кременчуком завжди на зв’язку, і пан Малецький знає, що якщо такі генератори там потрібні будуть, то ми обов’язково дамо їх у користування. Їх запуск означає (використання — ред.) великого ресурсу, тому вони мають запускатись у критичних ситуаціях, — сказала Ямщикова. 

Нагадаємо, нещодавно дві громади Кременчуцького району отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат від Тайваню.

0
Автор: Телеграф
Теги: генератори
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

5 484
zzzzzz:
Сьогодні, 17:46

А зараз не критична ситуація? Пздболи


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх