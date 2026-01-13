У Кременчуці відбудеться зустріч із «кіборгами» Донецького аеропорту

Сьогодні, 16:34 Переглядів: 108

Завтра, 14 січня, у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться зустріч із ветеранами російсько-української війни — учасниками оборони Донецького аеропорту. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці закладу.

Зустріч приурочили до 11-х роковин падіння диспетчерської вежі Донецького аеропорту, що сталася 13 січня 2015 року. У цей день кременчужани матимуть можливість почути історії про оборону ДАПу безпосередньо від військових, які брали участь у боях.

Під час заходу ветерани поділяться спогадами про події зими 2014–2015 років, побратимів і значення оборони аеропорту, яка стала одним із символів спротиву російській агресії.

Організаторами зустрічі є Кременчуцька міська художня галерея та ветерани російсько-української війни — учасники оборони Донецького аеропорту.

Початок заходу о 15.30. Вхід — вільний.

Оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні — з травня 2014 до січня 2015 року. Українських військових, які її тримали, назвали «кіборгами» за надлюдську стійкість.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» спілкувався з військовими з Кременчука, які тримали оборону аеропорта.