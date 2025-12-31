ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Споживач, Полтавщина

Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята: графік

Сьогодні, 12:28 Переглядів: 238

 

Обидва поштові оператори матимуть вихідні 1 січня

Напередодні новорічних свят провідні поштові оператори України повідомили про зміну режиму роботи своїх відділень. Тож жителям Кременчука та Полтавщини радять заздалегідь врахувати скорочений графік 31 грудня та вихідний день 1 січня.

Графік роботи «Нової пошти»

До 30 грудня включно всі відділення «Нової пошти» у Полтаві працюватимуть у звичному режимі. У святкові дні графік зміниться:

  • 31 грудня — відділення працюватимуть з 8.00 до 17.00;

  • 1 січня — вихідний день, відділення та кур’єрська доставка не працюватимуть;

  • 2 січня — роботу буде відновлено у стандартному режимі.

Водночас поштомати працюватимуть цілодобово — як на відправлення, так і на отримання посилок. Однак у компанії попереджають, що через вихідний у логістичній системі терміни доставки можуть змінюватися.

Режим роботи «Укрпошти»

«Укрпошта» також скорочує робочий час у передсвятковий період:

  • 31 грудня — більшість відділень працюватимуть до 16.00;

  • 1 січня — вихідний день для всієї мережі;

  • 2 січня — відділення повернуться до звичного графіка.

У компанії рекомендують уточнювати години роботи конкретного відділення на офіційному сайті або в мобільному застосунку, оскільки графік окремих точок може відрізнятися.

Через підвищене навантаження на поштові та логістичні центри у передсвяткові дні можливі затримки доставки на один–два дні.

Нагадаємо, що на час дії воєнного стану офіційні святкові та неробочі дні скасовано.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Нова пошта укрпошта графік роботи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх