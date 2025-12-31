Як працюватимуть Нова пошта та Укрпошта на новорічні свята: графік

Напередодні новорічних свят провідні поштові оператори України повідомили про зміну режиму роботи своїх відділень. Тож жителям Кременчука та Полтавщини радять заздалегідь врахувати скорочений графік 31 грудня та вихідний день 1 січня.
До 30 грудня включно всі відділення «Нової пошти» у Полтаві працюватимуть у звичному режимі. У святкові дні графік зміниться:
31 грудня — відділення працюватимуть з 8.00 до 17.00;
1 січня — вихідний день, відділення та кур’єрська доставка не працюватимуть;
2 січня — роботу буде відновлено у стандартному режимі.
Водночас поштомати працюватимуть цілодобово — як на відправлення, так і на отримання посилок. Однак у компанії попереджають, що через вихідний у логістичній системі терміни доставки можуть змінюватися.
«Укрпошта» також скорочує робочий час у передсвятковий період:
31 грудня — більшість відділень працюватимуть до 16.00;
1 січня — вихідний день для всієї мережі;
2 січня — відділення повернуться до звичного графіка.
У компанії рекомендують уточнювати години роботи конкретного відділення на офіційному сайті або в мобільному застосунку, оскільки графік окремих точок може відрізнятися.
Через підвищене навантаження на поштові та логістичні центри у передсвяткові дні можливі затримки доставки на один–два дні.
Нагадаємо, що на час дії воєнного стану офіційні святкові та неробочі дні скасовано.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.