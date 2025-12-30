Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У середу, 31 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Маслова, 32/15
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Барвінкова, 1–30
вул. Богдана Хмельницького, 1Г
вул. Данила Галицького, 6, 53–67
вул. Ігоря Сердюка, 2А, 2А ГК-7
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Миколи Гоголя, 4/8; 10–21
вул. Михайла Коцюбинського, 1–6; 4
вул. Перемоги, 11–13В; 42/8, 50
вул. Переяславська, 2–37/10
вул. Рокитнянська, 27С
вул. Сергія Кульчицького, 1/47, 4, 6
вул. Софіївська, 2/50
вул. Троїцька, 5, 7/5
вул. Юрія Руфа, 65А
вул. Якова Петруся, 31–130.
вул. Автозаводська, 3–12; 11–32
вул. Амвросія Ковальова, 17
вул. Гетьмана Полуботка, 3–39/92
вул. Івана Котляревського, 1–30
вул. Капітана Корпана, 2–25/9
вул. Київська, 1/49, 3А, 3Б
вул. Лебедина, 55–106
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. Межова, 1–26
вул. Миколи Татарулі, 7, 38–54А
вул. Нечуя Левицького, 3–12
вул. Новомежова, 2/1
вул. Олексія Древаля, 24–78; 39–94
вул. Сержанта Мельничука, 12/37А
вул. Сержанта Трушакова, 16–61
вул. Харківська, 3–11А; 10–30
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
пров. Амвросія Ковальова, 3–8
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Котляревського, 1–17
пров. Івана Підкови, 1/67
пров. Лесі Українки, 1/14–13/17
пров. Олекси Гірника, 1–8
пров. Петрівський, 3–18
пров. Танковий, 2/9–20
проїзд Сонячний, 1
туп. Автозаводський, 2; 6
туп. Затишний, 12, 17
туп. Канівський, 3–19
туп. Петрівський, 3–9.
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Європейська, 60А
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
