Морози посиляться: прогноз погоди на 30-31 грудня

В останні дні року на Полтавщині буде хмарна та морозна погода з невеликим снігом і ожеледицею на дорогах
Синоптики Полтавського гідрометцентру повідомляють, що сьогодні, по області буде хмарно. Очікується невеликий сніг. На дорогах місцями очікується ожеледиця. Можливі сильні пориви вітру. Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу.
Завтра, 31 грудня, погодні умови майже не зміняться. Синоптики прогнозують хмарну, вітряну погоду з невеликим снігом. На дорогах, так само, місцями ожеледиця. Водночас очікується посилення морозів—температура повітря протягом доби становитиме 7–12 градусів нижче нуля.
