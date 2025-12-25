Полтавська облрада планує здати в оренду землю під комплексом «Видавництво «Кременчук» до 2027 року

Полтавська обласна рада планує надати в оренду земельну ділянку під комплексом «Видавництво «Кременчук» у Кременчуці фізичній особі-підприємцю Олені Шульзі. Відповідне рішення депутати ухвалять на сесії облради.

Йдеться про ділянку площею майже 0,3 гектара на вулиці Перемоги, 34, у Кременчуці. Землю передаватимуть в оренду до кінця липня 2027 року.

Згідно з рішенням облради, ділянку використовуватимуть для розміщення та експлуатації будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Орендна плата становитиме 3% від нормативної грошової оцінки землі.

Раніше Полтавська обласна рада заявляла про намір повернути з оренди майновий комплекс «Видавництво «Кременчук»» через значну заборгованість орендаря. Комплекс перебував у строковому платному користуванні ТОВ «Кременчуцька міська друкарня» за договором оренди, укладеним у 2011 році та продовженим у 2021 році. Орендодавець — Управління майном обласної ради — ініціював розірвання договору в односторонньому порядку через суттєву заборгованість орендаря з орендної плати, яка станом на 31 грудня 2024 року склала 828 тисяч 242 грн.