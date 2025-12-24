ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Затримали біля міськради: суд у Кременчуці взяв під варту жінку, яку підозрюють у вимаганні $3000

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 222

Їй визначили заставу

17 грудня Автозаводський районний суд взяв під варту жительку Кременчука, яку підозрюють у вимаганні 3 тисяч доларів США. Їй також визначили заставу — 121 тис. 120 грн. Про це стало відомо з ухвали суду. 

За даними слідчих, у серпні-грудні 2025 року підозрювана під час зустрічей і телефонних розмов вимагала гроші у знайомої, погрожуючи насильством і підпалом майна. Підозрювана пояснювала вимогу грошей надуманим боргом потерпілої за нібито надану її матері правову допомогу, хоча жодних цивільно-правових зобов’язань між жінками не існувало.

Слідство вважає, що 29 жовтня жінка озвучила вимогу під час зустрічі, а 15 грудня близько 12.20 отримала 3000 $ біля будинку № 2 на площі Перемоги. Її затримали того ж дня о 12.31, а 16 грудня повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання в умовах воєнного стану).

Суд погодився з доводами прокуратури про ризики того, що підозрювана може переховуватися, впливати на потерпілу та свідка або вчинити інший злочин, і обрав запобіжний захід — тримання під вартою на 60 днів.

Нагадаємо, слідчі Кременчуцького райуправління поліції спільно з працівниками Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків викрили 32-річну мешканку Кременчука під час проведення оперативних та слідчих заходів.

