Кого пропонують кременчужани на звання «Людина року 2025»
Сьогодні, 14:33
Другий тиждень читачі «Кременчуцького Телеграфа» пропонують свої кандидатури на звання «Людина року 2025» у різних номінаціях.
Ми зібрали перші результати й ділимося з вами:
Волонтер року:
- Оксана Богданова
- Ірина і Дмитро Матюшенки
- Марина Шляпіна
- Наталія Гончаренко
- Олена Мігаль
- Сергій Каптан
- Артем Марченко
- Віктор Поштар
- Віталіна, Кучерява хата
- Тарас В’юн (посмертно)
Медик року:
- Олександр Малик
- Оксана Лєбєдєва
- Ольга Оснач, стоматолог
- Олександр Коваленко, лікар-хірург, заступник директора з хірургічного розділу роботи Кременчуцької міської лікарні
- Тетяна Турбаєвська, сімейний лікар
- Віктор Скачко лікар, раніше очолював лікарню «Придніпровська»
- Микола Литвиненко, директор комунального підприємства «Кременчуцький клінічний шпиталь для ветеранів війни»
Освітянин року:
- Ігор Процько, куратор співдружності старшокласників Кременчука «Армія Добра»
- Тетяна Булат, льотний коледж
- Світлана Дивинська, вчитель гімназії № 28
- Ніна Вікторівна Воля, школа 26
- Сергій Джавахишвілі, викладач Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка»
- Світлана Дивинська, гімназія № 28
Захисник року:
- Ігор Костюк, начальник 4 Держдавного пожежно-рятувального загону з охорони АТ «Укртатнафта», полковник служби цивільного захисту
- Всі бійці Кременчуцького ППО
- ДСНСники 14 пожежно-рятувальної частини Кременчука
- Олександр Городовий
- Пожежники з НПЗ
Громадський діяч року:
- Лариса Богодист, голова ГО «Консультаційний центр підтримки та розвитку бізнесу»
- Ольга Пономаренко, голова релігійної громади храму Святої Ольги, активно залучена в організацію та побудову парафії
-
Оксана Козловська, засновниця та директорка ГО «Лідерка»
-
Ганна Бутова, сприяє розвитку українського в Кременчуці. Захисниця української мови, просвітницька діяльність про Кременчук.
- Олена Крюкова, ГО «Голос тиші»
Підприємець/підприємиця року:
- Олександр Ющенко та простір Крапля
- Петро Холодій, директор найбільшої приватної клініки сімейної медицини в місті Кременчук «Сімед»
- Валерія Бурцева, дівчина, яка стриже на вулицях міста.
Нагадуємо, для визначення «Людини року 2025 у Кременчуці» цього року «Кременчуцький Телеграф» вирішив відмовитися від традиційної формули «редакція називає переможців». Адже вважаємо внесок кожного важливим. Ми пропонуємо вам самим визначити, хто для вас — «Людина року 2025».
Ми виокремили шість номінацій:
- Волонтер року
- Медик року
- Освітянин року
- Захисник року
- Громадський діяч року
- Підприємець/підприємиця року
Щоб надіслати кандидатуру, напишіть у коментарях ім’я людини, яку ви хочете висунути; номінацію; коротко чому саме цю людину; якщо є можливість — фото або посилання на сторінку в соцмережах.
