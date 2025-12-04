У Кременчуці суд наклав арешт на військовий мікроавтобус через аварію, у якій травмувалась жінка

У Кременчуці суд наклав арешт на військовий Volkswagen Transporter, який став речовим доказом у справі про ДТП на вул. Тараса Шевченка
26 листопада, близько 14.00, на вулиці Тараса Шевченка у Кременчуці сталася аварія, у якій травмувалася пішоходка. Про це йдеться в ухвалі Автозаводського районного суду міста Кременчука від 1 грудня.
За даними слідства, водій службового автомобіля Volkswagen Transporter з військовим номером, — військовослужбовець, старший сапер, рухаючись заднім ходом, наїхав на жінку. Постраждала отримала перелом плечової кістки.
27 листопада відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації машин.
Слідчі визнали мікроавтобус речовим доказом і звернулися до суду з клопотанням про арешт. Суд наклав арешт з забороною використовувати, відчужувати чи ремонтувати транспорт.
