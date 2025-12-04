Переселенці з Донеччини за рік відновили старий будинок на Полтавщині

Відео про те, як родина переселенців із Донеччини протягом року облаштовувала старий будинок на Полтавщині, швидко набирає популярності в соцмережах. Ролик опублікувала Юлія — авторка відеоблогу на YouTube. За кілька днів він зібрав близько 50 тисяч переглядів.

Юлія розповідає, що разом із родиною жила у Краматорську, а після початку повномасштабної війни переїхала до Кременчука. Згодом, за її словами, вони вирішили змінити міське життя на тихе село й придбали там стареньку хату.

У відео блогерка показує перший рік життя на новому місці — від покупки будинку до побутових несподіванок, ремонту, облаштування та адаптації до сільського ритму.

«Ми з родиною — переселенці з Донецької області. У 2024 році купили будинок у глухому селі на Полтавщині й почали нове життя серед природи», — зазначає Юлія в описі до ролика.

Нагадаємо, що Кременчук став новим домом для понад 900 жителів Бахмута — нині тут будують нове житло для переселенців.