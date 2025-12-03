У Кременчуці виділяють понад 4,7 млн грн на потреби медичних закладів: хто і скільки отримає

На потреби закладів охорони здоров'я у Кременчуці виділяють понад 4,7 мільйонів гривень. Відповідні рішення підтримали сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.
Серед основних напрямів фінансування — комплексні обстеження інженерних мереж, придбання обладнання й меблів, ремонтні роботи та забезпечення безперервної роботи лікарень у разі можливих надзвичайних ситуацій.
198 тис. грн — на комплексну ревізію систем водо-, тепло- та електропостачання в ЛІЛ «Кременчуцька», аби визначити пріоритети ремонтів на найближчі три роки.
728 тис. 195 грн — для Кременчуцької міської лікарні планового лікування на технічний нагляд за встановленням більш потужного резервного джерела живлення для одного з корпусів.
844 тис. грн — на закупівлю медичних інструментів для хірургічних та ЛОР-операцій у ЛІЛ «Кременчуцька».
199 тис. 990 грн — на ремонт туалету для поліклініки на проспекті Лесі Українки, де щоденно приймають понад 600 відвідувачів.
906 тис. 600 грн — на оплату послуг із перевезення тіл померлих для ЛІЛ «Кременчуцька».
1 млн 5 тис. 140 грн — на придбання меблів для терапевтично-неврологічного відділення лікарні планового лікування, де цьогоріч завершили капітальний ремонт.
584 тис. 272 грн — на капітальний ремонт системи водовідведення з покрівлі педіатричного центру дитячої лікарні.
769 тис. 414 грн — на оплату послуг охорони в ЛІЛ «Кременчуцька».
Головний медик міста Максим Середа зазначив, що всі ці заходи включені до програм розвитку закладів охорони здоров’я і мають на меті посилити їхню стійкість, оновити інфраструктуру та забезпечити безпечні умови для пацієнтів і медперсоналу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці планують додатково виділити ще майже 3 мільйони гривень на ремонт у перинатальному центрі.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.