Олена Шуляк
Українці зможуть самостійно перевіряти якість мобільного зв'язку й інтернету
ГО "Захист держави"
Навчання з мінної безпеки в Піщанській ОТГ: як не стати жертвою випадкової знахідки
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я, Гроші

У Кременчуці виділяють понад 4,7 млн грн на потреби медичних закладів: хто і скільки отримає

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 109

 

Кошти на потреби медзакладів виділяють зі Стабфонду Кременчуцької громади

На потреби закладів охорони здоров'я у Кременчуці виділяють понад 4,7 мільйонів гривень. Відповідні рішення підтримали сьогодні на засіданні постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету.

Серед основних напрямів фінансування — комплексні обстеження інженерних мереж, придбання обладнання й меблів, ремонтні роботи та забезпечення безперервної роботи лікарень у разі можливих надзвичайних ситуацій.

Зокрема, депутати погодили:

  • 198 тис. грн — на комплексну ревізію систем водо-, тепло- та електропостачання в ЛІЛ «Кременчуцька», аби визначити пріоритети ремонтів на найближчі три роки.

  • 728 тис. 195 грн — для Кременчуцької міської лікарні планового лікування на технічний нагляд за встановленням більш потужного резервного джерела живлення для одного з корпусів.

  • 844 тис. грн — на закупівлю медичних інструментів для хірургічних та ЛОР-операцій у ЛІЛ «Кременчуцька».

  • 199 тис. 990 грн — на ремонт туалету для поліклініки на проспекті Лесі Українки, де щоденно приймають понад 600 відвідувачів.

  • 906 тис. 600 грн — на оплату послуг із перевезення тіл померлих для ЛІЛ «Кременчуцька».

  • 1 млн 5 тис. 140 грн — на придбання меблів для терапевтично-неврологічного відділення лікарні планового лікування, де цьогоріч завершили капітальний ремонт.

  • 584 тис. 272 грн — на капітальний ремонт системи водовідведення з покрівлі педіатричного центру дитячої лікарні.

  • 769 тис. 414 грн — на оплату послуг охорони в ЛІЛ «Кременчуцька».

Головний медик міста Максим Середа зазначив, що всі ці заходи включені до програм розвитку закладів охорони здоров’я і мають на меті посилити їхню стійкість, оновити інфраструктуру та забезпечити безпечні умови для пацієнтів і медперсоналу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що у Кременчуці планують додатково виділити ще майже 3 мільйони гривень на ремонт у перинатальному центрі.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: гроші лікарні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх