Кременчук, Соціальний захист

У Козельщинській громаді ще одна родина, чиє житло постраждало від обстрілу, отримала модульний будинок

До цього сім’я жила в господарській споруді на подвір'ї

У Козельщині ще одна родина, житло якої було пошкоджене внаслідок російського обстрілу, отримала модульне помешкання. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.

Відомо, що після російського обстрілу будинок родини зазнав значних руйнувань. Під час обстеження комісія Козельщинської селищної ради визнала споруду непридатною для проживання — стіни були пошкоджені, а перебування всередині становило небезпеку. До вирішення житлового питання сім’я була змушена тимчасово жити у господарській будівлі на власному подвір’ї.

 

Гуманітарна організація «Проліска» надала сім'ї першу допомогу — матраци, ковдри, ліхтарі та базовий набір речей, а також допомогла оформити документи на участь у програмі «єВідновлення».

Згодом для родини встановили модульний будинок площею 25 м². У ньому є житлова та побутова зони, електропостачання, опалення, санітарний модуль і базова техніка. Будиночок призначений для тривалого проживання — на весь час відбудови зруйнованого дому.

 

Нагадаємо, це вже друга родина із Козельщини, яка отримала модульний будинок. У листопаді таку ж споруду встановили для ще однієї сім'ї, яка втратила житло внаслідок обстрілу.

